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Óriási bajban a magyar mezőgazdaság, és újabb csapda is lehet a láthatáron

mfor.hu

A legnagyobb területen vetett növény napjai meg vannak számlálva.

A magyar mezőgazdaság egyik legmeghatározóbb növénye, a kukorica, válságos időket él át. Az egymást követő aszályos évek és a rekkenő hőség miatt a termőterület az idén a korábbi felére csökkent. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a Trend FM-en arról beszélt, hogy a gazdáknak nemcsak az új technológiákat, hanem teljesen új növénykultúrákat is meg kell tanulniuk a túlélés érdekében.

Magyarországon az 1990-es évektől kezdve mintegy 30 éven át a kukorica volt a legnagyobb területen termesztett növény, átlagosan 1,2 millió hektáron. Azonban a 2022-es történelmi aszály, majd az idei rendkívüli hőkupola és szárazság alapjaiban rendítette meg a termesztési biztonságot. Ennek következtében a gazdák bizalma megrendült: idén már csak 590 ezer hektáron vetettek kukoricát, ami gyakorlatilag a korábbi terület feleződését jelenti.

Napraforgó: menekülőút vagy újabb csapda?

Sok termelő a kukorica helyett a szárazságtűrőbbnek gondolt napraforgó felé fordult, amelynek vetésterülete idén rekordmagasságba, 780 ezer hektárra emelkedett. A jelenlegi 38-40 fokos hőség azonban már ezt a növényt is próbára teszi.

Eltűnő export, bizonytalan árak

A termelés visszaesése a nemzetgazdaság számára is érezhető veszteség. Magyarország korábban jelentős kukoricaexportőr volt, jó években 3,5-4 millió tonnát értékesítettünk külföldön, elsősorban az Európai Unió piacain. Ez az exportlehetőség mostanra gyakorlatilag megszűnt, sőt, bizonyos esetekben importra szorulhatunk a környező EU-s országokból.

A piaci árakat tovább bonyolítja a nemzetközi helyzet:

  • Globális hatások: A dél-amerikai „szuper El Niño” jelenség várhatóan emelni fogja a nemzetközi árakat a jövő év elejéig.
  • Valutaárfolyam: A forint erősödése (350 Ft/euró a korábbi 380-nal szemben) tonnánként 7-8 ezer forintos bevételkiesést jelent a gazdáknak az exportpiacokon.
  • Fogyasztói árak: Amennyiben importra szorulunk, a szállítási költségek beépülése miatt a fogyasztói árak is emelkedhetnek.

Alternatívák keresése

A GOSZ elnöke szerint a gazdáknak nyitniuk kell az alternatív növények felé. Olyan kultúrák kerülnek előtérbe, mint a cirok, az őszi borsó, az olajretek vagy a facélia. A cirok például a gluténmentes táplálkozás terjedése miatt a humán étkezésben is egyre nagyobb szerepet kaphat, de takarmányként is kiválóan hasznosítható.

„Ezeknek a növényeknek a termesztését most tanuljuk meg mi, termelők”

– fogalmazott Petőházi Tamás, hangsúlyozva, hogy a piaci igényekhez való alkalmazkodás és a diverzifikáció az egyetlen út a gazdaságok stabilizálásához ebben a megváltozott éghajlati környezetben.

A teljes interjú itt hallgatható meg:

 

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