Óriási razzia zajlott le karácsony előtt – hány problémás eset akadt?

Jelentős ellenőrzést tartottak.

Élőhal-kereskedőket, forraltbor-árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint nagyüzemi és kézműves söröket is ellenőriztek az elmúlt hetekben az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelők. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a kormány- és járási hivatalok szakemberi által végzett téli szezonális ellenőrzés újabb célterületeinek összesítése, egy-egy kirívó esettől eltekintve, pozitív tapasztalatokat hozott.

A Nébih ellenőrei az elmúlt időszakban 5 vármegyében tartottak egy-egy vadfeldolgozó létesítményben átfogó ellenőrzést. Négy esetben sem higiéniai, sem dokumentációs hiányosságokat nem tártak fel, az érintett egységek a jogszabályoknak megfelelően üzemeltek.

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei üzem működését azonban a feltárt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő jogsértések miatt azonnali hatállyal felfüggesztették. Több mint 3 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a szakemberek – írták.

Halfeldolgozók és halkereskedők

A halfeldolgozás is helyet kapott a szezonális ellenőrzéseken. A Nébih 5 halászati terméket előállító üzemben végzett teljes körű ellenőrzést.

A szakemberek többek között vizsgálták az alapanyagok (élő vagy feldolgozatlan hal) származási adatait, a nyomonkövethetőséget, de értékelték az üzemek higiéniai állapotát és a HACCP kritikus pontjainak felügyeletét is. Két üzemben fordultak elő kisebb, azonnal pótolható, elsősorban dokumentációs hiányosságok.

Az elmúlt hetekben 17 vármegyében összesen 40 élőhal-árusító egységet ellenőriztek a járási hivatalok szakemberei.

A forgalmazóhelyek között egyaránt szerepeltek hiper- és szupermarketek, szaküzletek, piacok és ideiglenes árusítók. Az ellenőrzéseken a hatóság elsősorban az állatvédelmi előírások betartását vizsgálta.

A halak tartása, a kábítás módja, a medencék állapota, a víz minősége és a nyilvántartások vezetése megfelelt a jogszabályoknak. Sérült hal nem volt, a tartási sűrűség megfelelő volt, és hiányosságot vagy jogsértést nem találtak, így további intézkedésre nem volt szükség.

Hogy vizsgáztak a halkereskedők?
Fotó: DepositPhotos.com

Karácsonyi vásárok

A borászati felügyelők jégpályák mellett, valamint karácsonyi vásárokon forgalmazott forralt borokat, karácsonyi puncsokat és egyéb alkoholtartalmú italokat ellenőriztek. Országszerte 13 vármegyében, összesen 36 létesítményben jártak.

Az ellenőrzött egységek higiéniai állapota megfelelt a jogszabályi előírásoknak, mindössze 2 esetben állapított meg a hatóság higiéniai hiányosságot.

Pozitív tapasztalat, hogy a kiszolgáló személyzet mindenhol rendelkezett a kötelező egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentummal. Az ellenőrzött 43 alkoholos italtétel nyomonkövethető volt, a termékeken végzett laboratóriumi vizsgálatok még folyamatban vannak.

A Nébih felügyelői a „sör” vagy „ízesített sör” kategóriába tartozó kockázatelemzéssel, előzetes hibakereséssel kiválasztott 3 nagyüzemi és 12 kisüzemi sört vizsgálták meg. A laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok mellett minden mintázott tétel esetében ellenőrizték a gyártmánylapokat, jelöléseket és a nyomonkövethetőséget is.

Végül 12 esetben (3 nagyüzemi, 9 kisüzemi sör esetében) kisebb jelölési hibát állapítottak meg, a címkék javítása folyamatban van. Egy termék esetében nem engedélyezett tartósítószerek használata miatt az érintett sör forgalomból történő kivonását kezdeményezték.

 

