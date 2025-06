Örömhír érkezett a száj- és körömfájás járványról

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem, míg a harmadik országokkal történő export vonatkozásában jelenleg is egyeztetések zajlanak. Az állategészségügyi hatóság célja az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerinti hivatalos mentesség mielőbbi visszaszerzése. Ennek megítélését legkorábban 2025. július 20-án kérvényezheti hazánk a WOAH-nál.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint miután Magyarország sikeresen megfékezte a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegséget, az Európai Unió június 6-tól feloldotta az összes védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területet, ezzel együtt pedig a hazai korlátozások is megszűntek.

