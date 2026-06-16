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Agrárium Bóna Szabolcs Élelmiszeripar, agrárium

Országszerte óriási károkat okozott a vasárnapi vihar az agráriumban

Sipos Ildikó
Sipos Ildikó

Szőlőültetvények és gyümölcsösök semmisültek meg a viharban hétvégén. 

A vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. A károk felmérése jelenleg is zajlik, a jégeső miatt sok gazdálkodó több hónapos munkája került veszélybe, volt, akinek a termését néhány perc alatt a megsemmisítette a jégeső, a károk felmérése jelenleg is zajlik - jelentette be közösségi oldalán az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintetteknek.

Az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter Facebook-posztjában azt is közölte, hogy a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előre jelezhető, úgynevezett szupercella okozta.

A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a HungaroMet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben összesen 283 generátor indult el.

Kovács Nóra, az Agrárszektor vezető szerkesztője az Mfornak elmondta, hogy területi szempontból leginkább az ország középső, és déli része, ezen belül Tolna és Bács-Kiskun megye volt különösen érintett. Tolna megyében van olyan gazdálkodó, akinek a kajszibarack ültetvényében csaknem 100 százalékos kár keletkezett. 

Vasárnapi jégkár a földeken
Vasárnapi jégkár a földeken
Fotó: Bóna Szabolcs Facebook

Bóna Szabolcs a közösségi oldalán megjegyzi, hogy a vasárnapihoz hasonló szélsőséges időjárási jelenségek esetében komoly kihívás a védekezés, mert kiszámíthatlan a cellák mozgása, és emiatt nehéz meghatározni, hogy pontosan melyek a veszélyeztetett területek. 

A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy a mostani események ismét rámutattak arra, hogy a klímaváltozással egyre gyakoribbá válnak a szélsőséges időjárási helyzetek, ezért felül fogják vizsgálni a jégkármérséklő rendszer működését, és megvizsgálják, milyen további fejlesztésekkel lehet még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét.

Az országos jégkármérséklő rendszert hazai és uniós forrásból hozták létre 2018-ban. A rendszer minden évben május elseje és szeptember 30-a között üzemel. Az országban összesen 222 automata talajgenerátor és 764 emberi közreműködéssel működő jégkármérséklő generátor van, vagyis összesen 986 ilyen berendezés van. A jégkármérsékléshez elsősorban ezüst-jodidot juttatnak fel megfelelő magasságban a légkörbe a berendezések segítségével.  

 

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