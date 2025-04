Összeült az operatív törzs: nincs új járványkitörés, rendőrök ellenőrzik az érintett településeket

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Egy felmentett államtitkár helyett kettőt is kapott Nagy István agrárminiszter.

Kapcsolódó cikk Kettőt előre, egyet hátra: új államtitkárok az agrárminisztériumban Egy felmentett államtitkár helyett kettőt is kapott Nagy István agrárminiszter.

Nagy István elmondta, döntés született az operatív törzs ülésén arról, hogy minden – a vírussal érintett – telepen rendőrségi ellenőrzés lesz a be- és kimenő személyforgalmat illetően, valamint minden telepnek egy, kijelölt állatorvosa lesz.

Emlékeztetett, hogy kezdettől megtörténtek a szükséges intézkedések, az állategészségügyi operatív törzs felállítására azért volt szükség, mert azt érzékelték, hogy a védekezési folyamatban akkor tudnak eredményesek lenni, ha ebbe a munkába minden hatósági szervet be tudnak vonni.

A járvány miatt számos határátkelőhelyet lezártak az osztrák hatóságok a magyar határon, de a nyitva maradtakat is érintik az intézkedések.

Kapcsolódó cikk Részlegesen lezárták az osztrák-magyar határt, ne induljon útnak tájékozódás nélkül! A járvány miatt számos határátkelőhelyet lezártak az osztrák hatóságok a magyar határon, de a nyitva maradtakat is érintik az intézkedések.

Nagy István kiemelte ugyanakkor, hogy Szlovákiában újabb kitörés van, ezért be kell tartani minden olyan szabályt, amely a védekezést szolgálja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!