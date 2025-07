Öt új partner az EY Magyarországnál

Molnár Balázs Kolos 2012 óta dolgozik az EY pénzügyi szektorban működő vállalkozásokra specializálódott csoportjában. Munkája során elsősorban bankok, pénzügyi vállalkozások, tőzsdén jegyzett társaságok auditálásával, valamint pénzügyi és számviteli tanácsadással foglalkozik. 2016 óta tagja az Association of Chartered Certified Accountants szervezetének, 2024 óta a Magyar Könyvvizsgáló Kamara tagja, okleveles könyvvizsgáló.

Huják Gergő 2013-ban pályakezdőként csatlakozott az EY audit csapatához. Az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett vezető multinacionális vállalatok magyar számviteli és IFRS szabályok szerint készített pénzügyi jelentéseinek könyvvizsgálatában és tanácsadási támogatásában. Ügyfélportfóliójában több iparág élvonalbeli nagyvállalatai találhatóak, többek között autóipar, kereskedelem, valamint gyógyszeripar területén. Okleveles magyar könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik, emellett az Association of Chartered Certified Accountants tagja (FCCA).

Garab Gábor az EY adó osztályán a humán tanácsadással foglalkozó terület szakértője. Karrierje során jelentős gyakorlatot szerzett a bevándorlási szabályozás és koordináció területén. Munkája során több szervezetet is támogatott az optimális bevándorlási struktúrák kialakításában. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a nemzetközi kiküldetések és az ezekhez kapcsolódó struktúrák terén is. Gábor fő fókuszterülete az automatizált és a mesterséges intelligenciát használó megoldások bevezetése, amely lehetővé teszi a vállalatok működésének hatékonyabbá tételét a humánerőforrás területén.

Dávid Nikoletta 2023-ban csatlakozott az EY könyvvizsgálati üzletágához Senior Managerként. Több mint egy évtizedes könyvvizsgálati, valamint közel öt éves vállalati oldali tapasztalattal rendelkezik, elsősorban vezetői pozíciókban. Széles körű ismeretekkel bír a komplex vállalati struktúrák, konszolidált beszámolók, valamint a nemzetközi (IFRS) és magyar számviteli standardok alkalmazása terén. Az elmúlt időszakban elsősorban állami tulajdonú vállalatok auditprojektjeit vezette, míg korábbi pályafutása során az FMCG, SSC és energiaipari szektorban támogatott hazai és nemzetközi ügyfeleket. 2021 óta tagja a Magyar Könyvvizsgáló Kamarának, és rendelkezik az Association of Chartered Certified Accountants IFRS képesítésével is.

Márton-Dalmadi Erna 17 éve erősíti az EY csapatát. Széleskörű ismeretekkel rendelkezik a mezőgazdasági, valamint az állami tulajdonú vállalatok könyvvizsgálatában. Jelentős tapasztalatot szerzett az IFRS, a magyar, illetve az államháztartási számvitel szerint készült pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatában. Az Association of Chartered Certified Accountants tagja.

Vékási Tamás az EY Magyarország vezérigazgatója jelentette be a frissített csapatot Fotó: EY

A most kinevezett partnerek közül négyen is a könyvvizsgálati szolgáltatásokkal foglalkozó területet képviselik. Ennek kapcsán az üzletág vezetője, Kónya Zsolt elmondta: „Köszönöm ügyfeleink bizalmát, akik évről-évre megerősítik, hogy szükségük van a lehető legmagasabb szintű könyvvizsgálati szolgáltatásokra. Ennek köszönhető, hogy idén négy partneri kinevezéssel tudjuk tovább erősíteni a könyvvizsgálati üzletágat. Gratulálok a megérdemelt előléptetésekhez!”

„Az előző pénzügyi évben jelentős lépéseket tettünk azért, hogy még hatékonyabban tudjuk támogatni ügyfeleinket. A jelenlegi geopolitikai kockázatokkal, gazdasági sokkhatásokkal és technológiai változásokkal terhelt időkben ugyanis várhatóan tovább növekszik az igény a professzionális tanácsadási szolgáltatások iránt. Büszke vagyok rá, hogy üzleti sikereink és közösségként elért eredményeink mellett bővülni is tudunk, ennek következtében idén újabb öt fő csatlakozik partneri csapatunkhoz. Biztos vagyok benne, hogy az általuk képviselt szakmai kiválóság és elkötelezettségük jelentősen hozzá fog járulni jövőbeni eredményeinkhez és ügyfeleink sikereihez” – hangsúlyozta a kinevezések kapcsán Vékási Tamás, az EY vezérigazgatója.

