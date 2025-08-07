5p
Agrárium MBH Bank

Óvatos optimizmus az aszály és a vámháború ellenére

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

Az időjárási szélsőségek és az állatjárványok dacára javult a magyar agrárium helyzetértékelése. Ezt mutatja az MBH Bank negyedéves AgrárTrend Indexe, de a szakemberek alkalmazkodást és szerkezetváltást sürgetnek.

Már több mint kockázatos öntözés nélkül az Alföldön kukoricát termeszteni! Ezt a banki finanszírozásnál is figyelembe kell venni! Erre figyelmeztette a termelőket Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a második negyedévi MBH AgrárTrend Index és a szektor üzleti hangulatának szerdai bemutatásakor. Június végén a 48 pontos skálán 32,7 pontot mutatott az index, tovább közelítve a 35 pontos egyensúlyi szintet. Eszerint az állatjárványok és az időjárási szélsőségek, a várható rossz kukorica- és napraforgó-termés ellenére, némileg javult a „magyar agrárium helyzetértékelése”.

Ehhez jó hír, hogy az idén remek szőlőtermés ígérkezik, és a learatott búza minősége is kiváló. Akár 60-70 százalék is lesz a malmi minőség aránya a takarmány rovására. Mivel a bővülő kibocsátás és a stabilizáló árak kompenzálják az állatjárványok okozta kiesést, Hollósi Dávid szerint „tovább tart az állati termékpályák száguldása”.

Eszerint a második negyedév nyertese a sertés- illetve a tejágazat, de a brojlercsirke és a tojástermelés is erős oszlopa a szektornak. A növénytermesztésben a rossz indulás ellenére az idén a búza lett a nyerő, de derűlátók az üvegházi zöldségtermelők is.

Ezzel szemben a tavaszi fagyokkal sújtott gyümölcstermesztés az idén sem tudott a nehézségekből kilábalni. A kajszi, az őszibarack, az alma termelőinek akár 80-90 százalékos kieséssel is kell számolni. 

A szántóföldi növénytermesztésben viszont idén a kukorica a nagy lutri. Nem biztos, hogy lesz-e országszerte ötmillió tonna, ami a hazai felhasználáshoz szükséges. A száraz június az alföldi kukoricákban nagy kárt okozott, amit a júliusi esők sem tudtak kompenzálni. Ezért mondta az ügyvezető, hogy több mint kockázatos az Alföldön a növényt öntözés nélkül termeszteni.

A szélsőséges időjárás, a még kiszámíthatatlanabb amerikai vámháború, az állatbetegségek alkalmazkodásra, szerkezetváltásra kényszeríti a szektort. Ezekbe a beruházásokba a szakember szerint máris érdemes belevágni. „Itt a lehetőség! Beindultak a Vidékfejlesztési program, a Közös Agrárpolitika (KAP) stratégiai tervének pályázati döntései„ – biztatta az érintetteket az ügyvezető. Az állattenyésztési és az élelmiszeripari pályázatok nyertesei már meg is kapták a támogató okiratokat. „Kíváncsian várjuk, hogy a nyertesek közül hányan – és milyen forrásból – fogják megvalósítani a tervezett beruházásaikat” – ismerte el a bankszakember, aki pár hasznos új információt is megosztott erről. A beruházási támogatás 25 százalékát ugyanis előlegként le lehet hívni. Sőt, még a következő 25 százalékos előleget is, ha az illető az előzővel már elszámolt. Így a beruházás csaknem felét (43 százalék) meg lehet valósítani a támogatási előlegekből. Ehhez kamattámogatás is társulhat. Így akár négy százalékos kamattal végre lehet hajtani az adott beruházási projektet.

Ami pedig a 2028-tól induló KAP reformját illeti, az ügyvezető szerint ez egyebek között a kisgazdaságok erősítését célozza a nagyokkal szemben. Így bizonyos üzemméret felett nem fognak a nagyok normatív agrártámogatásokat kapni. Tehát (beruházásokkal, fejlesztéssel) fokozni kell a hatékonyságukat és a versenyképességüket.

Héjja Csaba, a bank agrárüzletágának stratégiai elemzője uniós összevetésben értékelte egyebek között a napraforgó és a kukorica terméskilátásait, amelyeken sokat rontott a júniusi aszály. Magyarország pár éve még az EU top 5 kukoricatermelőjének egyike volt, de már kiesett e körből. A kívánatos hekáronkénti 8 tonna helyett az EU-s termésbecslés idén már csak 6 tonnás átlagot vár Magyarországon. Kitért az Egyesült Államok kiszámíthatalan vámpolitikájára is, miután július 27-én nyilvánosságra hozták, hogy az EU és az USA megállapodott a kölcsönös 15 százalékos vámban. Még nehéz becsülni, miként hat ez a hazai mezőgazdaságra, mert a két fél külkereskedelmében viszonylag nagy az agrártermékek súlya, és ebben az EU-nak nagy a külkereskedelmi aktívuma, aminek nagy részét az italok, például a francia borok adják.

Mire készüljön a fogyasztó? Az elemző szerint a vám biztosan megjelenik a termékláncban, az áru árában. A kereskedő a vámot általában az árakban áthárítja a vevőre. Illetve, ha olyan nagy a termék árrése/fedezete, akár ennek rovására maga is „kigazdálkodhatja” (bár ennek, valljuk meg, kicsi az esélye). Magyarországnak az Amerikából érkező importban a fontos takarmány- és élelmiszer-komponens szója a legnagyobb mennyiség, évi akár több százezer tonna.

Fel kell-e számolni az importstopot?

 

A rossz terméssel fenyegető hazai kukoricamizéria kapcsán azt kérdeztük az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezetőjétől: nem kellene-e feloldani az ukrán agrártermékekkel szemben a magyar importstopot? (Ezt két éve éppen a hazai termelők védelmére az olcsó ukrán árudömping miatt rendelte el a magyar kormány.)

„Az EU-ban lesz elég kukorica. Azért vagyunk az unió része, hogy egymás ki tudjuk segíteni” – emlékeztetett Hollósi Dávid. Mint mondta, a kukorica jelentős részét még mindig emberi fogyasztásra használják, ezért sem mindegy, hogyan termelt, milyen beltartalmú szemest dolgoznak fel. Az EU-n belüli termékek pedig sokkal biztonságosabbak, mint bármilyen más termék a világban. „Ha egészséges élelmiszert akarunk fogyasztani, gondolkodjunk az EU-ban, még akkor is, ha egy kicsit többe kerül” – mondta a szakember. Aki azt is hangsúlyozta, a bankok annak a terméknek az előállításához, beszerzéséhez adnak finanszírozást, ami megfelelően a szabályozott és megfelel az uniós jogrendnek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Sió Pálfánál

Bevezetik a dunai áradást a Sióba

A Duna magas vízállásánál az árhullámot bevezetik a Sió-csatornába, majd a Sió-árvízkaput lezárták, a visszaduzzasztott vízszint pedig lehetővé teszi, hogy a Duna holtág felé vezessék a vizet.

Ugye nem vett ilyet az Auchanban?

Ugye nem vett ilyet az Auchanban?

A hipermarket visszahívta a Kedvenc szeletelt szalámiját.

Teljesen eltűnhet a magyar termés egy közkedvelt gyümölcsből

Teljesen eltűnhet a magyar termés egy közkedvelt gyümölcsből

Sem az időjárás, sem a munkás kezek hiánya nem segíti a hazai málnatermesztést – itt lehet a vége?

Jelentősen csökken a sör iránti kereslet Magyarországon

Jelentősen csökken a sör iránti kereslet Magyarországon

Miközben augusztus első péntekén a világ a sört ünnepelte – a hagyomány egy kaliforniai kiskocsmából indult 2008-ban –, Magyarországon egyre kevesebb ok van a koccintásra.

Combino a nagykörúton

Ezt ígéri a BKV péntektől

Augusztustól gyorsabb, csendesebb és tisztább villamosok a Nagykörúton. Újra teljes vonalon járnak a 4-es és a 6-os villamosok, ezzel egy időben a közúti korlátozások is megszűnnek, ismét 2×2 sávon lehet majd haladni a Szent István körúton – közölte a BKV és BKK csütörtökön.

A Csányi-család agrárcége felvásárlással tör a román tejpiac élére

A Csányi-család agrárcége felvásárlással tör a román tejpiac élére

A Bonafarm Csoport megállapodást írt alá a holland multinacionális tejipari cég, a Royal FrieslandCampina romániai leányvállalatának, a Friesland Romania S.A.-nak a megvásárlásáról.

Hatmilliárdos állami támogatást kap egy cég a beruházásához

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Zrt. 21 milliárd forintos beruházásának bejelentésén vett részt Szijjártó Péter -felpörög a transzformátorgyártás, 21 milliárdból 6-ot az állam fizet.

Mészáros Lőrinc Csákváron nyithat hatalmas pulykahízlaló-telepet

Mészáros Lőrinc nagy dobásra készül egy csákvári majorságban

A Móricz-majorban eddig sertések laktak, de őket kitelepítették. Évi 200 ezer pulykát tömhetnek meg.

Fontos információ érkezett a száj- és körömfájás ügyében

Fontos információ érkezett a száj- és körömfájás ügyében

Társadalmi egyeztetésre került a kártalanítás.

Jelentős ellenőrzés indul Magyarországon – ezt figyelik majd

Jelentős ellenőrzés indul Magyarországon – ezt figyelik majd

A fertőző állatbetegségek ellen védekeznének.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168