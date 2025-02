Pályázati konzorcium jött létre a „zöld átmenetért”

Kapcsolódó cikk Az MBH Banknál valóban 0 százalékos hitelprogram indult, amely már a budapesti fejlesztésekhez is elérhető Az új, európai uniós forrásból megvalósuló program október 28-án indult és már nagy érdeklődés tapasztalható, főleg szolgáltatóipari vállalatok részéről.

A hitelintézet, valamint az MBH Csoport pénzügyi tanácsadó és vállalkozásfejlesztési cége, az MBH Forrás, a Dentons ügyvédi iroda és tanácsadó cég, valamint a FÖNK-Expert Kft. agrárpiaci szakértő által létrehozott öntözésfejlesztési konzorcium egyablakos csomagajánlatot alakít ki a mintegy 65 milliárd forint támogatási forrással és hasonló mértékű finanszírozással járó két pályázat megvalósítására. A pályázati-beruházási csomag tartalmazza a szakmai előkészítést, a jogi támogatást, a fenntartható öntözési közösségek (FÖNK) alapítását, jogi átvilágítását, továbbá a pályázat elkészítését is. Azaz a pályázat megírását, a pályázat menedzsmentet, a hitelkérelmek előkészítését a finanszírozásra és a pályázat utókövetésére. Az együttműködésben az MBH Bank a finanszírozást, az MBH Forrás a pályázati menedzsmentet, a FÖNK-Expert Kft. az ügyfélkezelést, a Dentons pedig a jogi támogatást, a projektmenedzsmentet és a minőségbiztosítást vállalja.

Szigeti Szabolcs, az Agrárminisztérium – EU-s Közös Agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára – részletesen beszámolt az elmúlt időszak pályázatairól, azok sikeréről is. Mint megtudtuk, a jelenlegi uniós ciklus hazai KAP forrása (7 évre) mintegy 5300 milliárd forint. Ebből vidékfejlesztésre – a gazdaságfejlesztési, a zöld és az egyéb vidéki célokra – csaknem 3000 milliárd forint jut. Tavaly és az idén összesen már 32 pályázati felhívást jelentetett meg a tárca 1260 milliárd forint keretösszeggel. Jelenleg további négy pályázatot készítettek elő egyebek között a terménytárolók, szárítók, vetőmagüzemek létesítésére, korszerűsítésére, a fiatal gazdák, az erdőtelepítés, az öntözési közösségek támogatására. A pályázatokra akkora az érdeklődés, hogy például az összesen 476,8 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett élelmiszeripari, állattenyésztési és kertészeti kiírásokra csaknem 1800 milliárd forintnyi beruházási igény érkezett. Esetenként több mint ötszörös volt a túligénylés. A helyettes államtitkár meg is jegyezte: „nehéz éveket tudunk magunk mögött az agráriumban, de a szektor előre menekülve igyekszik talpon maradni.”

Ami a beruházások finanszírozását illeti, mint megtudtuk, a hitel tartósan drága marad, ez évi 8-10 százalékos éves kamatokat jelent. Akinek van devizabevétele, inkább vegye igénybe az olcsóbb devizafinanszírozást. A pályázatokhoz azonban igénybe vehetnek majd kamattámogatást is, amellyel 3,41 százalékos is lehet a kamat.

Égető szükség van a fejlesztésre, mert Magyarországon a mintegy ötmillió hektár mezőgazdasági terület (szántó, rét, legelő) alig négy százaléka: mindössze 210 ezer hektár öntözhető, aminek csak a felét öntözik valójában. Ezzel az olaszokhoz, spanyolokhoz, egyéb mediterrán országokhoz képest is jelentős elmaradásban vagyunk. Pedig, némi ráfordítással az öntözhető területet 10-15 százalékkal bővíteni lehet. „Ezért is fontos, hogy partnereinkkel közösen szakértői, jogi és finanszírozási megoldással segítsük a gazdálkodókat az öntözési pályázatok megvalósításában és a fenntartható, zöld átállásban” – indokolta a konzorcium létrejöttét a szakember.

Az öntözés fejlesztésével ugyanis szerinte 20-25 százalékkal növelni lehet a növénytermesztés eredményét és évi 80-100 milliárd forinttal a szektor bevételeit. Ehhez kínálkozó lehetőség a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének két öntözés-fejlesztési pályázata, amellyel akár milliárdos támogatáshoz is juthatnak hamarosan a gazdaságok, ha nyernek, de ez nem könnyű. Az MBH Bank ezért konzorciumot hozott létre, amely „egyablakos kiszolgálást” kínál az öntözés fejlesztésére készülő pályázóknak, beruházóknak. A konzorcium a tervezéstől az utókövetésig segíti a pályázatok beadását és megvalósítását.

A 2022-es évszázad aszálya idején körülbelül ezer milliárd forint volt a kiesés a szántóföldi növénytermesztésben, ez fenntarthatatlan. Erre emlékeztetett Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója a pénzintézet öntözésfejlesztési témájú keddi rendezvényén. A klímaváltozás miatt az egyes évek között már 18 százaléknál nagyobb a termésingadozás, amivel sereghajtók vagyunk az EU-ban. Például a kukorica átlagos években 8-9 tonnát is terem hektáronként, de 2022-ben csak 3,4 tonna volt az átlag, tavaly is alig haladta meg az 5,4 tonnát. „Ez óriási kitettséget, kockázatot szeretnénk – egyebek között jobb finanszírozással – csökkenteni” – ígérte a banki szakember.

