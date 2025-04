Pénz áll a házhoz – már fizetik a támogatást a gazdáknak

További 2585 kérelem esetében indult el az Agro-ökológiai Programban (AÖP) a részfizetés, amellyel csaknem 9,8 milliárd forint jut el a támogatásra jogosult gazdálkodókhoz április harmadik hetében – derült ki az Agrárminisztérium (AM) közleményéből.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!