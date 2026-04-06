Pluszpénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Nagy István hangsúlyozta: kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokaji aszúra vagy épp a gulyáslevesre. Mind-mind hozzátartoznak magyarságunkhoz, és régóta gazdagítják hungarikumaink sorát – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek igazából hozzájárulnak nemzeti identitásunk megőrzéséhez.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy mára százra bővült a hungarikumok száma és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 ezer nemzeti értéket tartanak nyilván. A helyi közösségek értékmentő munkája ehhez nélkülözhetetlen – fűzte hozzá.

Ismertetése szerint az agrártárca kiemelten támogatja ezt a tevékenységet, ezért 2013 és 2025 között csaknem 9,2 milliárd forintot fordítottak a több mint 3600 hungarikum projekt támogatására.

Az idei pályázati felhívásra pedig 573-an jelentkeztek, közel 1,9 milliárd forint támogatási igénnyel, de a nagy érdeklődésre tekintettel a keretet 500 millió forinttal, 1 milliárd 150 millió forintra emelte az agrártárca, így több mint 100 további projekt kaphat támogatást, jelentette ki.

