Pluszpénz érkezik a hungarikum pályázatokra

Az agrártárca 500 millió forint többlettámogatást biztosít a hungarikum pályázatokra – jelentette be az agrárminiszter húsvéthétfőn közösségi oldalán.

Nagy István hangsúlyozta: kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokaji aszúra vagy épp a gulyáslevesre. Mind-mind hozzátartoznak magyarságunkhoz, és régóta gazdagítják hungarikumaink sorát – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezek igazából hozzájárulnak nemzeti identitásunk megőrzéséhez.

Az agrárminiszter kiemelte, hogy mára százra bővült a hungarikumok száma és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 ezer nemzeti értéket tartanak nyilván. A helyi közösségek értékmentő munkája ehhez nélkülözhetetlen – fűzte hozzá.

Ismertetése szerint az agrártárca kiemelten támogatja ezt a tevékenységet, ezért 2013 és 2025 között csaknem 9,2 milliárd forintot fordítottak a több mint 3600 hungarikum projekt támogatására.

Az idei pályázati felhívásra pedig 573-an jelentkeztek, közel 1,9 milliárd forint támogatási igénnyel, de a nagy érdeklődésre tekintettel a keretet 500 millió forinttal, 1 milliárd 150 millió forintra emelte az agrártárca, így több mint 100 további projekt kaphat támogatást, jelentette ki.

Itt egy nem akármilyen adat a magyar tojásokról – A hét ábrája

Érdekesen alakult az áruk.

Mindennapra egy tojás?

Ősi táplálékunk a tojás. Nemcsak mi fogyasztjuk előszeretettel, de fészekrabló állatok is, hiszen magas a tápértéke. De tudunk-e mindent róla? Vannak, akik szerint a barna héjú tyúktojás egészségesebb, míg mások a fehéret részesítik előnyben. Hogyan érdemes főzni és meddig áll el? Kell-e hűtőben tartani? Ezekre a kérdésekre kerestünk választ húsvét apropóján.

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

Március eleje óta zajlanak az ellenőrzések.

Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Olcsóbbá váltak a diszkontok március végén.

Új divat – tartsunk boldog tyúkokat!

Ki gondolta volna, akárcsak pár éve, hogy a tyúktartás lényege a fenntarthatóság? Évszázadokig azt se tudta senki, mi takar ez a fogalom, a falusi gazdasszonyok viszont mind tartottak tyúkot, a nélkül, hogy tudták volna, mi fán terem a környezetvédelem. Ma értékeljük csak igazán, hogy elfogy minden maradék, kevesebb a gyom, a bogár és nem kell tojást meg csirkehúst vásárolni. Ma egyre többen felfedezik az otthoni haszonállattartás lehetőségét.

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Sárgarépa

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

sonka

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalra kivetett vámok felfüggesztését kéri.

