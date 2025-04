Politico: Gulyás Gergely bizonyíték nélkül vádaskodik bioterrorizmussal

Magyarország és Szlovákia bioterrorizmusra utaló jeleket emleget a ragadós száj- és körömfájás kitörése kapcsán. Bizonyíték nélkül – írja a Politico.

A cikk szerint Magyarország és Szlovákia kormányai azt sugallták, hogy a rendkívül fertőző száj- és körömfájás legújabb kitörései mögött akár bioterrorizmus is állhat, azonban erre eddig semmilyen tudományos bizonyítékot nem mutattak be.

Arra, hogy esetlegesen nem természetes lehet a vírus eredete, maga Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is utalt a legutóbbi Kormányinfón, úgy fogalmazott, hogy „nem zárható ki, hogy mesterségesen előállított vírussal van dolgunk”.

A Politico cikkében emlékeztetett, a magyar hatóságok március elején azonosították az első esetet egy szarvasmarha-telepen, a szlovák határ közelében – ez volt az első ilyen megbetegedés 50 év után. Azóta több további magyar, illetve hat szlovákiai gazdaságban is kimutatták a vírust, a hatóságok vakcinázással próbálják megfékezni a további terjedést, mielőtt sor kerülne a szükségszerű állatállomány-irtásra. Szlovákia rendkívüli állapotot hirdetett, határellenőrzéseket vezetett be, és megfigyelő központot állított fel, ahol rendőrök, tűzoltók és katonák dolgoznak – földön és levegőben egyaránt – tette hozzá a portál.

Rendkívül veszélyes a száj- és körömfájás, óriási pusztítást tud okozni

Fotó: Depositphotos

Nincs ilyen bizonyíték

A bioterrorizmusra vonatkozó felvetésekkel kapcsolatban Jiri Cerny, a prágai Cseh Élettudományi Egyetem virológusa így nyilatkozott a Politico kérdésére: „Jelenlegi ismereteim szerint semmilyen bizonyíték nem támasztja alá ezt az elképzelést.”

Hozzátette: „Természetesen nem szabad kizárni az alternatív magyarázatokat, de ezeket alapos vizsgálatoknak kell alávetni, nem pedig bizonyíték nélküli feltételezésekre építeni. Az, hogy vannak alternatív magyarázatok, még nem jelenti azt, hogy bioterrorista támadásról lenne szó.”

Cerny szerint a mostani eset is véletlen fertőzés következménye lehetett, és ennek megfelelően is kellene kezelni. „A vírus szennyezett cipőn, ruházaton, eszközökön vagy akár vándormadarak tollazatán is átterjedhet. Hasonló véletlenszerű behurcolásokat korábban is dokumentáltak már”.

Gulyás Gergely indította a vádaskodást

A Politico kiemelte, Gulyás Gergely múlt csütörtökön első hivatalos személyként utalt arra, hogy a járvány mesterséges eredetű lehet, és hangsúlyozta, hogy minden lehetséges forgatókönyvet, így a „szándékos támadás” lehetőségét is vizsgálni kell.

Másnap, pénteken Szlovákia mezőgazdasági minisztere, Richard Takác egy YouTube-interjúban szintén hasonló irányba terelte a közbeszédet.

„Számos találgatás és kérdés felmerült itt Szlovákiában – ugyanazokat a kérdéseket teszi fel az Európai Bizottság is” – mondta Takác. „Meg tudom erősíteni, hogy az európai szintű megbeszélések hivatalos dokumentumaiban a bioterrorizmus is szerepel, mint lehetséges forgatókönyv. Valaki szándékosan is behozhatta a vírust. Ez jelenleg is vizsgálat tárgyát képezi.” Az Európai Bizottság nem kívánta kommentálni Takác kijelentéseit, de közölte, hogy dolgoznak a vírus eredetének feltérképezésén. Ameddig azonban egy igazolható, hivatalos, megfelelő körülmények közt végzett laboratóriumi vizsgálat nem hoz eredményt, minden bioterrorizmusra utaló kijelentés csak feltételezés – bárki is tesz azt.

