3p
Agrárium Élelmiszerbiztonság Élelmiszeripar, agrárium

Razzia húsvét előtt: már több száz kiló élelmiszert vontak ki a forgalomból

mfor.hu

Március eleje óta zajlanak az ellenőrzések.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az első szakaszban a Nébih, a kormány- és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek – közölte a hivatal.

A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint tojásfesték és az élőnyúl-árusítás – emlékeztettek.

Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítóinak ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag-felhasználásra, a jelölésre, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen nyolc esetben indult eljárás.

Nyomonkövetési hiányosság, valamint lejárt minőségmegőrzési idő miatt 30 tétel, összesen 368,9 kg édesipari alapanyagot/összetevőt, illetve készterméket is kivontak a forgalomból.

Akadtak hiányosságok az ellenőrzések során
Fotó: DepositPhotos.com

Alkoholokat is vizsgáltak

Az ellenőrzések az alkoholos italokra is kiterjedtek: a hatóság 20 kereskedelmi egységben és öt előállító üzemben vizsgálódott, összesen 49 mintát elemeztek. Egy import pezsgőnél és egy import gyöngyözőbornál érzékszervi hibát állapított meg a hatóság, az import pezsgő esetében a fogyasztói tájékoztatás sem volt megfelelő. A négy nagy hazai sörgyárban is végzett a Nébih átfogó ellenőrzéseket és a vizsgálatok során nem tártak fel hiányosságot – közölte a Nébih.

Mi a helyzet a húsoknál és a tojásoknál?

Hozzáteték: a húsfeldolgozó létesítmények és hústermék-előállítók ellenőrzése során a hatóság több helyen tárt fel higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat. A három vizsgált húsfeldolgozóban a feltárt problémák miatt több mint négy tonna húsipari alapanyagot és készterméket vontak ki a forgalomból. Országszerte 102 olyan üzletet is vizsgáltak, ahol helyben állítanak elő hústermékeket (füstölt húst, sonkát). E körben az ellenőrzések mintegy negyedében állapítottak meg szabálytalanságokat, leggyakrabban higiéniai és dokumentációs hibákat, illetve adalékanyag-használati problémákat. Tizennégy esetben, összesen mintegy 1,2 millió forint értékben szabtak ki bírságot az ellenőrök és 156 kilogramm terméket kivontak a forgalomból. Egy üzemben illegális gyártást is feltártak, a termékeket megsemmisítették, a tevékenységet megtiltották.

Az első időszakban ellenőrzött hat tojáscsomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomonkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárás indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt – folytatta a Nébih.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Olcsóbbá váltak a diszkontok március végén.

Új divat – tartsunk boldog tyúkokat!

Ki gondolta volna, akárcsak pár éve, hogy a tyúktartás lényege a fenntarthatóság? Évszázadokig azt se tudta senki, mi takar ez a fogalom, a falusi gazdasszonyok viszont mind tartottak tyúkot, a nélkül, hogy tudták volna, mi fán terem a környezetvédelem. Ma értékeljük csak igazán, hogy elfogy minden maradék, kevesebb a gyom, a bogár és nem kell tojást meg csirkehúst vásárolni. Ma egyre többen felfedezik az otthoni haszonállattartás lehetőségét.

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Sárgarépa

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

sonka

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalra kivetett vámok felfüggesztését kéri.

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Egy hónap sincs már húsvétig, és vésztjósló hírek érkeznek az uniós tojáspiacról. A Nyugat-Európában tomboló madárinfluenza-járvány miatt Németországban már egyre nagyobb a tojáshiány, égekbe szöktek az árak. Húsvétra vajon – az árrésstop dacára – itthon is rekordárak lesznek? 

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

De a vásárlóknak is fájdalmas bojkottot hirdetett követelt áprilistól az importtejekkel való akciózásra a terméktanács a hazai boltokban. Tényleg ez a megoldás a termelők bajára?

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG