Reménysugár: végre túl van az ország a súlyos járványon?

Ismertette: a ragadós száj- és körömfájás miatt korlátozás alá eső területek sertéstartói is nehéz helyzetbe kerültek, ezért arra ösztönözték a felvásárlókat és feldolgozókat, hogy vásárolják fel a vágósertéseket, akár a piaci ár 60 százalékáért, míg a gazdákat a kieső árkülönbözet maximum 40 százalékáig a kártalanítási alapból kompenzálják. Ezzel az intézkedéssel a térségből hetente mintegy 10 ezer teljesen egészséges vágósertés kerülhet feldolgozásra.

Ezen felül a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) három részből álló programcsomagot indított 217 milliárd forintos kerettel, amely nemcsak az érintett telepek számára elérhető, hanem a magyar állattartókat és élelmiszer-gazdaságban dolgozókat is támogatja. Ennek első eleme egy 150 milliárd forintos forgóeszközhitel-program, amelyből 100 milliárd forint a már meglévő hitelek kiváltását szolgálja, míg egy 50 milliárd forintos rész bankgarancia formájában segíti a vállalkozásokat. A programcsomag második lépcsőjeként újra elérhetővé válik az MFB három korábbi agrárterméke az agrár- és élelmiszeripari és a termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) részére, 17 milliárd forintos kerettel. A harmadik elem részeként egy 50 milliárd forintos beruházási hitelprogram is elindul – tette hozzá az MTI szerint.

Az eddig kormányzati intézkedéseket sorolva elmondta, elsőként a Bérgarancia Alapból átvállalták a telepen dolgozók bérét a telepek újraindulásáig és egyéves hitelmoratóriumot vezettek be, így a beruházási és forgóeszközhitelek kamatait és tőkerészleteit sem kell a gazdáknak fizetniük.

Nagy István hangsúlyozta: mindenhol továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben, és a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése.

Amennyiben így marad a helyzet május 31-ig, akkor kihirdethetik a mentességet, és az Európai Unió egy hónappal később eltörölhet minden korlátozó intézkedést Magyarországgal szemben – jelentette be Nagy István agrárminiszter az M1 Ma reggel című műsorának szombati adásában.

A ragadós száj- és körömfájás vírus utolsó kitörése óta nem észleltek új eseteket, a lappangási idő leghosszabb részén is „túl vagyunk”.

