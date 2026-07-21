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Riadót fújt Bóna Szabolcs, szerinte nem normális, ami a vízzel történik

mfor.hu

Ijesztő helyzetre hívta fel a figyelmet Bóna Szabolcs.

Bóna Szabolcs agrárminiszter közösségi oldalán osztotta meg, hogy a rendkívül súlyos aszály kapcsán mik a meglátásai. 

Az agrártárca vezetője parlamenti felszólalásában közölte: az aszály megelőzésével sajnos az előző kormány nem foglalkozott eleget. Az egyre kritikusabbá váló vízmegtartás kapcsán közölte:

„...nem normális, hogy minden ötödik liter víz elfolyik a semmibe”

A jégelhárítási rendszerrel is gfoglalkoznak

Elmondta azt is, hogy A Tisza-kormány azon van, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel enyhítsen az aszály okozta károkon, és nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre is. Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és – vele együtt – a JÉGER-rendszer működését is felülvizsgáljuk.

A miniszter vonatkozó felszólalásának részlete itt látható:

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