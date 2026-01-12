Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Nógrád vármegyében egy tenyész lúdtartó telepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van.

A betegséget a Nógrád vármegyei Szügy településen található, mintegy 6 700 egyedet számláló tenyész lúd állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja az állományban tapasztalható idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 kilométer sugarú védő- és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzeteket is.