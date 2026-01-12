1p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

mfor.hu

Újabb vármegyében jelent meg.

Nógrád vármegyében egy tenyész lúdtartó telepen magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. Az érintett állomány felszámolása folyamatban van.

A betegséget a Nógrád vármegyei Szügy településen található, mintegy 6 700 egyedet számláló tenyész lúd állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A betegség gyanúja az állományban tapasztalható idegrendszeri tünetek és a megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki.

Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság a gazdaság körül kijelölte a 3 kilométer sugarú védő- és a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzeteket is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Sikkasztást gyanítanak.

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

A Nobel-békedíj nem átruházható, megosztható vagy visszavonható, jelentette ki a Norvég Nobel Intézet, miután a tavalyi díjazott, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető azt sugallta, hogy díját Donald Trump amerikai elnöknek adhatja.

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

A december 18-i tízezres brüsszeli demonstrációsorozat után nehéz döntések előtt áll az Európai Bizottság a javasolt agrárreform és a január 12.-én esedékes Mercosur megállapodás finomításában. Kisebb engedmények jöhetnek, de a szerkezetváltás és a  támogatási plafon biztosnak látszik.

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Nagy István brüsszeli merényletet lát

Az agrárminiszter szerint az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen.

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

A tejágazat nem a hóeséstől szenved

Zuhanni kezdett a tavalyi év második felében a tej felvásárlási ára az európai piacokon.

Herpeszvírusos sertésállományt kell megsemmisíteni Somogyban

Aujeszky-betegség vírusának jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma egy somogyszobi tenyészsertés-állomány állatainál. A fertőzés jelenlétét a sertéstartó vállalkozás további kettő, szintén Somogy vármegyében működő telepén is azonosította a hatóság. Az érintett állományok esetében a hatósági intézkedések folyamatban vannak, a telepeken járványügyi zárlat került elrendelésre.

A madárinfluenza visszatért Csongrád-Csanád vármegyébe

A madárinfluenza visszatért Csongrád-Csanád vármegyébe

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében két hízó pulykát tartó gazdaságban igazolta a magas fertőzőképességű madárinfluenza vírus jelenlétét.

Jön a fagy: komoly pénzeket bukhat, aki erre nem figyel oda

A téliesítés fontos az érkező hidegben.

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése.

Sokmillió fa ültetésével lett jobb hely az ország

Sokmillió fa ültetésével lett jobb hely az ország

Az elmúlt 100 évben Magyarország erdeinek területe megduplázódott.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168