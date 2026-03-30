Rossz hír jött a tojásról a Lidl, a Penny és az Aldi boltjaiban

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár március végén elkészítette a Privátbankár Diszkont Árkosár-felmérés legújabb kiadását, amelyben a három legnagyobb diszkontlánc (Aldi, Lidl, Penny) üzleteit járta végig kollégánk azért, hogy felmérje hogyan alakult a közel 20 termékből álló bevásárlókosár értéke.

A cikk szerint az április 12-i országgyűlési választások előtt utoljára megjelenő összeállításban enyhe árcsökkenés volt tapasztalható. Az üzletekben március végén 11 473 forint volt a bevásárlói kosár értéke, szemben az egy hónappal korábbi 11 632 forinttal, amely 1,36 százalékos árcsökkenésnek felel meg.

Dráguló tojás

Laptársunk cikkéből kiderült, hogy más termékek szembeötlő árváltozása mellett március végén a diszkontokban folytatódott a tojás árának emelkedése is, a februári eredményekhez képest 9,31 százalékos drágulás volt tapasztalható. Az Agrárszektor.hu szakportál elemzése szerint az elmúlt időszakban Magyarországon a nemzetközi forgalom növekedésével ellentétes tendencia figyelhető meg. A külkereskedelem ugyanis visszaesett, hazánk 2026 januárjában 17 százalékkal kevesebb, mintegy 1,7 ezer tonna héjas tojást importált, miközben az export is 7 százalékkal, 861 tonnára csökkent.

A szaklap hozzátette, a hazai árak ugyanakkor követték az európai drágulást. A ketreces tartásból származó étkezési tojás átlagos csomagolóhelyi ára 2,3 százalékkal, darabonként 66,52 forintra nőtt 2026 első tizenegy hetében. Bár az L-es méretű dobozos és tálcás tojások ára minimálisan mérséklődött, a piacot domináló M-es méretosztályban egyértelműen drágult mind a dobozos, mind a tálcás kiszerelés. A mélyalmos tartásból származó tojások esetében még kifejezettebb volt az áremelkedés, itt a csomagolóhelyi átlagár 8 százalékkal, 77,80 forintra ugrott.

Tojáshiánytól húsvét előtt ugyanakkor nem kell tartani: mint azt az Mfor cikkében Pákozd Gergely, a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke, a PÁK-TO Kft. ügyvezetője elmondta, valóban nagyon súlyosan érintette a madárinfluenza-járvány a nagy európai, a spanyol, a német, és a – magyarországi piacra nagy mennyiséget szállító – lengyel termelőket.

A járvány elleni védekezésben Európa-szerte összesen mintegy húsz millió baromfit, ebból 11 millió tojótyúkot semmisítettek meg. A nagy tojástermelő államokban is hatalmas kapacitások estek ki, ami valóban okozott némi hiányt az európai tojáspiacon. A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hazai húsvéti fogyasztáshoz szükséges mennyiség – az uniós piaci nehézségek ellenére – már megvan. Az elmúlt évek fejlesztései, kapacitásbővítése sokat segített abban, hogy a keresletet ki tudják elégíteni. Kijelentette:

„A húsvétot megelőző szokásos árubőség most ugyan nem tapasztalható, de hiányról egyelőre nincs szó. Az ellátás itthon is biztosított”.

Így alakultak az árak

Összességében a februárról márciusra mért, valamivel több mint 1 százalékos árcsökkenés feltehetőleg nem jelent érdemi könnyebbséget a vásárlóknak. Ha azonban az előző év azonos időszakához viszonyítjuk a diszkontok árszínvonalát, az alacsonyabb árak már szembetűnők – áll laptársunk cikkében.

Március végén az egy évvel korábbi állapothoz képest 6,41 százalékkal került kevesebbe a bevásárlás a diszkontokban.

