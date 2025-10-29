2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Rossz hír jött, újra megjelent a madárinfluenza

Egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei pecsenyekacsa tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A betegség megerősítése után az állomány felszámolása azonnal megkezdődött, a járványügyi nyomozás folyamatban van. A Nébih a madárinfluenza járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében szigorú járványügyi fegyelmet kér minden érintettől.

A betegséget a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszajenő településen található, mintegy 19 700 pecsenyekacsát számláló állományban erősítette meg az állategészségügyi hatóság. A madárinfluenza gyanúja az állományban tapasztalható megemelkedett elhullás, valamint bágyadtság, étvágytalanság és idegrendszeri tünetek jelentkezése miatt merült fel. A mintákból a Nébih laboratóriuma kimutatta a vírus H5N1 altípusát.

Az állomány felszámolása a betegég megerősítését követően haladéktalanul megkezdődött, valamint a járványügyi nyomozás is folyamatban van. A gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védő- és 10 km sugarú megfigyelési (felügyeleti) körzetet is.

A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása elengedhetetlen egy újabb, nagy kiterjedésű madárinfluenza járvány megelőzéshez. Mivel az országban jelen van a vírus vadon élő madarakban, ezért kiemelt jelentőségű a szárnyasok és vadon élő madarak találkozási lehetőségének minimálisra csökkentése, hogy elkerülhető legyen a vírus vadon élő madárról baromfira történő terjedése.

Ezért is kiemelten fontos a magas kockázatúként azonosított vármegyékben a kereskedelmi célból tartott baromfik zártan tartásának betartása.

A hatóság ismételten felhívja a figyelmet az újratelepítési szabályok változására. A 2025. október 1. után madárinfluenza megbetegedés miatt felszámolt többfázisú, hízott vízibaromfi – beleértve a tömőalapanyagot és a tömés alatt lévő vízibaromfi – állományok kizárólag az Állategészségügyi Világszervezet előírásai szerinti országos mentesség elérése után telepíthetőek újra.

