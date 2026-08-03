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Sándor-palota – Zúdul a kritika Magyar Péterre az ellenzék részéről

mfor.hu

Rétvári Bence: a miniszterelnökben nem volt meg a nemzeti összefogásra irányuló valós szándék.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél a hétfőn, a Sándor-palotában tartott egyeztetésen.

Rétvári Bence a parlamenti frakcióvezetők, a kormányfő és Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök részvételével tartott találkozó után azt mondta: azért jöttek el, mert a meghívó a nemzeti összefogásról szólt, amit minden magyar ember joggal vár el egy nehéz helyzetben.

De Magyar Péter két órán keresztül semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket. Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra – mondta.

A frakcióvezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson. Aláhúzta: az elmúlt napokban bekövetkezett működésképesség-romlásért az embereket semmilyen felelősség nem terheli, ezt a krízishelyzetet a klímaváltozás, a kánikula és a kormány közösen okozta.

(MTI) 

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