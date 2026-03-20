Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Szirmai S. Péter
Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

Néhány nappal azután, hogy februárban Portugáliát elárasztotta a Leo trópusi viharral érkezett özönvíz, Dél-Spanyolországban, Andalúziában is ezreket kellett kitelepíteni a hatalmas árvizeket okozó Leonardo vihar miatt.

A februári ítéletidő teljesen felborította az EU sárgarépapiacát, mert a spanyolországi, portugáliai kiesés miatti hiányt a holland termelők sem tudták pótolni.

Annyira megnőtt  a holland sárgarépa iránti kereslet, hogy az egyik helyi nagybani piacon (Middenmeer, C/D-kategóriás áru esetében) kilónként átszámítva  47-59 forintról 55-70 forintra ugrott a termelői ára – számolt be a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A biokategóriás, csomagolt sárgarépa ára pedig valósággal kilőtt: a korábbi 164-195-ről a 215-246 forintos ársávba szökött fel a terméktanács elemzése szerint.

A hazai termelők – két nehéz év után – érthetően nagy várakozással figyelik tehát a piaci fejleményeket, de egyelőre hiába.

Az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint az I. osztályú belföldi sárgarépa csomójának leggyakoribb bruttó termelői ára az egy évvel ezelőttinél ötven forinttal alacsonyabb: alig 250 forint volt 2026. 7. hetében a  Budapesti Nagybani Piacon.

Elszálltak az árak, de nem itthon!
Fotó: DepositPhotos.com

„A nyugat-európai viharok miatt drasztikusan nem változott sem a sárgarépa, sem a vöröshagyma, vagy más gyökérzöldségek ára” – erősítette meg lapunknak Varga István, a FruitVeB alelnöke. A holland, spanyol árrobbanás dacára Közép-Európában csak finoman emelkednek az árak a szakember szerint. A készlethiányok miatt a termelői, kereskedelmi árakban legfeljebb öt százalék az elmozdulás. Utóbbinál inkább a megnövekedett csomagolói, szállítási költségek fedezését szolgálja az emelés.

Arra sem számít az alelnök, hogy egyhamar visszatérjenek a két évvel ezelőtti „jó termelői árak”, hacsak újabb szélsőség nem történik az időjárásban. Tartós áremelkedés azonban ez esetben sem várható a fogyasztás uniós visszaesése miatt. Az európai lakosság negyede ugyanis eleve rezsi-, lakhatási, megtakarítási problémákkal küzd, amit az üzemanyag- és energiaár-robbanást okozó újabb háborúk is súlyosbítanak.

„Mindez károsan hat a fogyasztásra, hiszen az ember elsősorban a hasán spórol. Amíg a gazdasági helyzet nem normalizálódik, addig kevés az esély, hogy a zöldségárak rendeződjenek” – előlegezi meg Varga István.

Pedig a hazai zöldségtermesztést is egyre nehezebb helyzetbe hozza a klímaváltozás, főleg az évente visszatérő aszály. Ennek következtében más zöldségkultúrák, például az itthon szintén meghatározó csemegekukorica termesztése is egyre inkább északra, Szlovákiába, Lengyelországba tevődik át.

„Ha az el Nino, el Ninja hatására – ne adj' isten – az idén is szárazabb lesz az időjárás, akkor azokban az európai térségekben, ahol nincs, vagy még nem kellően fejlett az öntözés, lehet piaci következménye a klímaváltozásnak, így szükségszerű lesz a változtatás” – mondja a szakember.

Itthon azonban, ahol döntően intenzíven, öntözve termesztik a sárgarépát, nem számít a termőterület csökkenésére, annál is inkább, mert az elmúlt években komoly technológiai fejlesztéseket hajtottak végre a termelők. A teljes termésbiztonságot jelentő, de nagyon költséges (fóliás, illetve üvegházas) hajtatásos termesztés azonban a gyökérzöldségnél ma még nem gazdaságos. Emiatt tűnt el például az elmúlt négy évben a korai sárgarépa és a korai burgonya a piacról. A fogyasztás visszaesése miatt ugyanis a betárolt drágább primőr készleteket a vásárlók többsége már nem keresi.

A Gazdasági Versenyhivatal Árfigyelő rendszerében március második hetében az Aldi akciójában volt a legolcsóbb a sárgarépa (kilónként 179 forint), de a versenytársak között jellemzően 240-300 forintért kínálták.

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalra kivetett vámok felfüggesztését kéri.

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Egy hónap sincs már húsvétig, és vésztjósló hírek érkeznek az uniós tojáspiacról. A Nyugat-Európában tomboló madárinfluenza-járvány miatt Németországban már egyre nagyobb a tojáshiány, égekbe szöktek az árak. Húsvétra vajon – az árrésstop dacára – itthon is rekordárak lesznek? 

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

De a vásárlóknak is fájdalmas bojkottot hirdetett követelt áprilistól az importtejekkel való akciózásra a terméktanács a hazai boltokban. Tényleg ez a megoldás a termelők bajára?

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

