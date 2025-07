Itt vannak a sáskák – ellenük kaptak szükséghelyzeti engedélyt növényvédő szerek

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A szükséghelyzeti engedély július 10-től szeptember 30-ig terjedő időszakra szól, és a származtatott engedéllyel forgalomban lévő készítményekre is érvényes.

Az érintett gazdálkodókat segítve, a Karate Zeon 5 CS, a Decis Forte, a Sumi Alfa 5 EC, és a Mospilan 20 SG felhasználása szükséghelyzeti engedélyt kapott a sáskafajokkal szembeni védekezés céljára. A Karate Zeon 5 CS és a Mospilan 20 SG (kis kiszerelésben) a kiskerti felhasználók részére is elérhető.

