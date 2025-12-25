2p
Semjén Zsolt szerint létkérdés az egészségre veszélyes ukrán gabona

A miniszterelnök-helyettes bírálta az EU agrárpolitikáját és az ukrán gabona beengedését, amely szerinte ellehetetlenítené a magyar gazdákat.

A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök-helyettes a Patrióta csatornáján szerdán közzétett videóban fejtette ki nézeteit, amelyet az Index foglat össze.

Ki mint vet...
Fotó: DepositPhotos.com

A magyar agráriumról szólva Semjén Zsolt elmondta, az unió három szempontból is szorongatja a magyar gazdákat:

  • csökkenteni akarja az agrártámogatást, életidegen, „sötétzöld őrültséggel” nehezíti a gazdák életét.
  • súlyos problémát jelent, hogy a génmódosított dél-amerikai árukat konkurenciaként rá akarják hozni az európai gazdákra.
  • a legnagyobb veszély, hogy az ukrán gabonát ráeresztik az EU-ra, mert az egészségre veszélyes, nálunk már régen betiltott vegyszereket használnak, génmódosított élelmiszereket állítanak elő.

A legértékesebb ukrán mezőgazdasági területek pedig már amerikai, kínai, francia és más külföldi tulajdonban vannak, hatalmas multicégek privatizálták a területeket, amelyeket nem kötnek az uniós élelmiszerbiztonsági szabályok, emiatt sokkal olcsóbban és sokkal nagyobb mennyiségben termelnek. „Brutális termelési fölényben vannak”, ha ezt ráengedik a magyar gazdákra, azzal lehetetlen versenyezni – jegyezte meg a politikus.

Nekünk, magyaroknak a gazdáink kulcsfontosságúak és a magyar agrárium léte vagy nem léte a kérdés – hangsúlyozta Semjén Zsolt.

A politikus szerint a Benes-dekrétumok elleni fellépés alapja a kollektív bűnösség elutasítása és a szlovák–magyar együttműködés erősítése. Az orosz–ukrán háború kapcsán a béke mielőbbi megkötését és a kisebbségi jogok biztosítását nevezte alapvető magyar érdeknek.

