Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

A 24.hu cikke szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Gazdaságvédelmi Osztálya több feljelentés alapján indított eljárást a mezőgazdasági termények felvásárlásával és értékesítésével foglalkozó Bászna Gabona Zrt. ellen.

Mint írták, a nyomozó hatóság február 9-én sikkasztás bűntettének megalapozott gyanújával kihallgatta a cég képviselőjét, és a közleményből az is kiderül, hogy az eljárás személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelése mellett folyik tovább.

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, ezzel a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak a pénzükhöz.

Így az eljárás állami felszámoló kezébe kerül, így hamarabb oldódhat meg. A cél világos, a gazdák, valamint a kis- és közepes vállalkozások (kkv) mielőbb jussanak a pénzükhöz, ne kerüljenek likviditási válságba amiatt, mert a Bászna Gabona Zrt. csődbe ment – közölte Nagy István agrárminiszter.