Speciális területen gazdálkodók kapnak milliárdokat

Ez a támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők számára a jogszabályban kötött feltételek szerint folytatott gazdálkodáshoz kapcsolódó többletköltségeket, esetleges bevételkiesést kompenzálják.

A támogatás célja elsősorban, hogy ellentételezze a termelők többletköltségeit és elmaradó bevételeit a Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó speciális földhasználati előírások miatt, miközben ösztönzi a gazdálkodók elkötelezettségét a biológiai sokféleség megőrzése és hazánk természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása iránt.

A pályázati felhívás keretében minden évben az egységes kérelemben lehet támogatási kérelmet benyújtani, ami egyben kifizetési igénylésnek is minősül – ezáltal 115 euró/hektár vissza nem térítendő támogatás igényelhető a Natura 2000 gyepterületeken való gazdálkodásra. Az Agrárminisztérium közölte azt is, a biológiai sokféleség helyreállításának, megőrzésének és javításának előmozdításában, a vadon élő állat- és növényfajok védelmében meghatározó szerepük van az agrár-ökoszisztémáknak is, amelyek hozzájárulhatnak a természeti környezet kedvező helyzetének fenntartásához, illetve helyreállításához. Az ökológiai szempontból jó állapotban lévő agrár-ökoszisztémák az agrártermelés hatékonyságát is növelik. Ezek a célok alapvetően a mezőgazdasági termelők minél teljesebb körű együttműködésével valósíthatók meg. A most megítélt támogatást a napokban folyósítják az érintett gazdálkodóknak. Az Agrárminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a következő hetekben további döntések és kifizetések várhatók az érintett intézkedés keretében is. (MTI)