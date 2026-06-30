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Agrárium

Súlyos a helyzet: elrendelik a tartósan vízhiányos időszakot Magyarországon

mfor.hu

Nem számíthatunk országosan érdemi mennyiségű csapadékra. 

Az élő környezetért felelős miniszter az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 2-i kezdettel – az erről szóló közlemény kedden jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

Gajdos László közleményében azt írta, hogy a tartósan vízhiányos időszakot a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján, a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai alapján és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembevételével rendelte el. Az elmúlt napokban ugyan a Dunától keletre többfelé alakultak ki záporok és zivatarok, ezek azonban csak kisebb területeken hoztak érdemi csapadékot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az ország nagy részén jelentős a vízhiány, a talajok nedvességtartalma sok helyen vészesen lecsökkent: az elmúlt harminc nap csapadékmennyisége sok helyen még a 20 millimétert sem érte el, ami 30–50 milliméteres elmaradást jelent a sokéves átlaghoz képest.

A talaj mélyebb rétegei különösen szárazak, az Alföldön és a Mezőföldön több mint 100 milliméter nedvesség hiányzik a telített állapothoz. A kedvezőtlen időjárási körülmények már most is komoly nyomot hagytak a szántóföldi kultúrákon.

Emellett a levegő páratartalma napközben sokfelé 20–30 százalék alá csökken, ami tovább fokozza a légköri aszályt. Mindez nemcsak a növényállományokat terheli meg, hanem az aratási munkákat is megnehezíti. Az előrejelzések szerint csak a jövő hét közepétől érkezhet enyhülés és nagyobb eséllyel csapadék, addig azonban az aszály várhatóan tovább erősödik az ország jelentős részén.

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