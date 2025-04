Száj- és körömfájás-fertőzés: nincs újabb megbetegedés, folyamatban van a telepek felszámolása

Nagy István felhívta az állattartók és az állattelepeken dolgozók figyelmét, hogy a szabályok betartása az egész országban továbbra is ugyanolyan fontos, a helyzetet nagyon komolyan kell venni, az óvintézkedéseket a saját érdekükben szigorúan követniük kell.

Az agrárminiszter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a legutóbb fertőzött két telep, a dunakiliti és a darnózseli telep felszámolása ezekben az órákban is zajlik.

