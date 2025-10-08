Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Agrárium ragadós száj- és körömfájás

Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

mfor.hu

A kártalanítási pénzt kifizetik.

A 24.hu vette észre a települési önkormányzat közlését, miszerint Bábolna megkapja a kormány által beígért kártalanítási összegeket a ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt ott elhelyezett ötezer állattetem után.

A közlés szerint a bábolnai önkormányzat azt ígéri, hogy településfejlesztésre fordítják majd a megítélt egymilliárdos összeget. Hozzátették, az összeghez „a település hamarosan hozzáférhet a megegyezés értelmében.”

A portál emlékeztetett, Lázár János építési és közlekedési miniszter júliusban közölte, hogy a bábolnai polgármester, Horváth Klára elutasította az egymilliárdos kártérítési ajánlatot, noha a kormánynak fontos lett volna, hogy az évi 100 milliós nagyságrendű támogatás mellett ezt is átadhassák. A felkínált összeget a miniszter szerin a polgármester nem fogadta el, mivel „ennél sokkal többre gondolt”.  Horváth Klára polgármester máshogy emlékezett a történtekre. Nevetségesnek és felháborítónak nevezte a miniszter szavait, ugyanis állítása szerint ő nem utasította vissza a kárpótlási pénzt – tette hozzá a cikk.

 

Az EU-Mercosur megállapodás óvintézkedéseit terjesztették elő.

Bárki tehet vételi ajánlatot az állami liciteken.

Megkezdődtek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. és a magyar állam között a tejipari vállalat megvásárlásáról – közölte hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

Banánköztársaság lesz Magyarország?

Történelmi mélypontjára, félmillió helyett alig 160 ezer tonnára zsugorodik a hazai almatermés a tavaszi fagyok miatt. Máris meglódultak a bolti árak, a termelők attól félnek, sok vásárló majd nem almát, hanem inkább „300 forintos banánt vásárol”.

Csökkent az élelmiszerek világpiaci ára.

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni harc jegyében november 1-jéig tartó vaddisznó irtási akció indul Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség és részben Bród-Szávamente megyében – közölte a horvát mezőgazdasági minisztérium.

Nagy bejelentést tett az Aldi a vajról

Tartós árcsökkentés.

Három hónapig nem mehetnek be a helyi lakosok sem a volt lovasberényi kormányüdülő melletti erdőbe.

