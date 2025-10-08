Száj- és körömfájás: mégis fizet a kormány, megkapja a pénzt Bábolna

A 24.hu vette észre a települési önkormányzat közlését, miszerint Bábolna megkapja a kormány által beígért kártalanítási összegeket a ragadós száj- és körömfájásjárvány miatt ott elhelyezett ötezer állattetem után.

A közlés szerint a bábolnai önkormányzat azt ígéri, hogy településfejlesztésre fordítják majd a megítélt egymilliárdos összeget. Hozzátették, az összeghez „a település hamarosan hozzáférhet a megegyezés értelmében.”

A portál emlékeztetett, Lázár János építési és közlekedési miniszter júliusban közölte, hogy a bábolnai polgármester, Horváth Klára elutasította az egymilliárdos kártérítési ajánlatot, noha a kormánynak fontos lett volna, hogy az évi 100 milliós nagyságrendű támogatás mellett ezt is átadhassák. A felkínált összeget a miniszter szerin a polgármester nem fogadta el, mivel „ennél sokkal többre gondolt”. Horváth Klára polgármester máshogy emlékezett a történtekre. Nevetségesnek és felháborítónak nevezte a miniszter szavait, ugyanis állítása szerint ő nem utasította vissza a kárpótlási pénzt – tette hozzá a cikk.