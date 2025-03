Rendkívül ragályos, veszélyes kór bukkant ismét fel hazánkban

Az emberiség jövőjét is alakító gasztronómiai innovációról számoltak be.

A ragadós száj- és körömfájás emberekre nagyon ritkán terjed át, az állatállományokban azonban rendkívül nagy ragályozó képessége és gyors terjedése miatt megjelenése súlyos gazdasági következményekkel jár. A fertőzött állatokat nem lehet kezelni, így, ha egy gazdaságban akár csak egy állatnál is megerősítik a betegséget, az összes párosujjú patást fel kell számolni.

Egy 1400 szarvasmarhát tartó telepen jelentkeztek március elején a ragadós száj- és körömfájás betegség klasszikus tünetei. A kórokozó jelenlétét a Nébih laboratóriuma is megerősítette, ezért dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását, valamint a járványügyi nyomozás megindítását. A betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében rendkívül szigorú hatósági intézkedések lépnek életbe, melyek magukba foglalják a fogékony élőállat fajok és termékeik szállításának tilalmát is.

