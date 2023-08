Százezreket érinthet a Penny Market bejelentése

Nagyító alá kerülnek a borászok

Idén is folytatódik a 2019-ben megkezdett szőlőszüreti ellenőrzési program, az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján komoly piactisztító hatása van a borágazatban – jelentette ki Feldman Zsolt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára. A hatóságok a szüret idején a szőlőültetvények mellett a szőlőt feldolgozó borászati üzemeket is külön ellenőrzik, cél 2023-ban is a szőlőtermesztők érdekeinek védelme.