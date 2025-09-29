Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

A Pest Vármegyei Kormányhivatalhoz fordul a nadapi önkormányzat, hogy megállapítsák, jogszerűen és arányosan zárta-e le a Pintér Sándor belügyminiszter vejéhez köthető Tradicionális Vadásztársaság az önkormányzat külterületén található vadaskertet három hónapra. Erről a település képviselőtestülete pénteken döntött.

„Nadap lakossága szomorúan szembesült a falu melletti erdő november 30-ig történő lezárásáról. Érthetetlen számomra az éjjel-nappal, hétköznapi és hétvégi folyamatos lezárás. Augusztus végétől november végéig közel 100 nap alatt, éjjel-nappal vadászni fog valaki a területen? Váltásban, vagy pihenés nélkül?” – írta Győrik Balázs nadapi önkormányzati képviselő.

A Telex cikkéből az is kiderül, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya erdészeti hatóságként azt közölte, hogy a a Tradicionális Vadásztársaság, a nadapi erdő vadászatra jogosultja az erdő látogatásának korlátozásával kapcsolatban nem tett bejelentést – a tényállás teljes körű kivizsgálás folyamatban van.

„Nem célunk senkinek sem sírós, álmatlan éjszakákat okozni (esetleg balesetet) mert valaki nem érti meg, hogy nem lehet belépni egy intenzív vadászati tevékenység alatt álló területre”

– ezt Brindza Tibor, a Tradicionális Vadásztársaság elnöke írta Győrik Balázs helyi képviselő hivatalos levelére az ügyben.

Brindza Tibor Pintér Sándor lányának, Brindzáné Pintér Csillagnak a férje. Pintér Cillag pedig nemrég a vezérigazgatója lett Hotel Lovasberényként működő, egykori lovasberényi kormányüdülőt megszerző cégben – a Hotel Lovasberény pedig pontosan a most lekerített vadaskert mellett áll.