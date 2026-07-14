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Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára

mfor.hu

A benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágul.

Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok literenkénti nagykereskedelmi ára: a benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj bruttó 7 forinttal drágul – írta a holtankoljak.hu kedden.

A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak, amelyek az elmúlt napokban felfelé hajtották a kőolaj árát.

A portál adatai szerint a 95-ös benzin jelenlegi átlagára 587 forint/liter, a gázolajé 608 forint/liter. Az egyes kutakon az árak ettől lényegesen eltérhetnek – tették hozzá.

A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény június 27-én lépett hatályba. A törvény szövege szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetése. A jogszabály a hatósági ár kivezetése mellett lehetőséget ad a kereskedelempolitikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

A jogszabályban rögzítik, hogy az állami adó- és vámhatóság ellenőrzi a hatósági árak megtartását.

Ha valaki megsérti a miniszteri rendeletet, az adóhatóság rá 100 ezer forinttól 150 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ismételt jogsértés esetén pedig legfeljebb fél évre be is zárathatja a benzinkutat. A törvény erre vonatkozó passzusai a kihirdetést követő 16. napon lépnek hatályba.

A biztonsági kőolajkészletet a miniszter rendelete alapján lehet felhasználni. A rendeletben a miniszter meghatározhatja a felhasználás célját, ütemét, és az ország működését biztosító felhasználók részére a felszabadított biztonsági készlethez elsőbbségi hozzáférést engedhet, emellett meghatározhatja a visszapótlás során alkalmazható legmagasabb árat. 

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