Szijjártó Péter bejelentette: így segít Magyarország az ukrán gabonaszállítás ügyében

Lefújja-e a kormány az élelmiszerárstopot?

Ahogy tette azt az üzemanyagárstoppal, amelyet alapvetően az egyre terebélyesedő hiány láttán a korábban berögzített december 31. helyett már Mikulás napján eltörölt. Hogy ez milyen hatással járt az inflációra, azt pénteken tudhatjuk meg. Mindenesetre az élelmiszerárstop kivezetése mellett is nemcsak az e körben is megmutatkozó hiányjelenségek szólnak, hanem az is, hogy egyáltalán nem biztos, annak inflációnövelő hatása lenne, sőt. Ezt a témát is körüljárta főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő reggeli adásában.