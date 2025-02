Szijjártó Péter bejelentette, mikor indul a termelés a debreceni BMW-gyárban

Ősszel megkezdődik a sorozatgyártás a BMW debreceni gyárában – jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ez hatalmas lökést ad a magyar gazdaságnak és Debrecennek is – erről a Facebookon közzétett videóban beszélt.

A BMW több mint 2000 embert foglalkoztat most is Magyarországon, ahogy fut fel a termelés, úgy emelkedik majd ez a szám. A magyar kormány teljesítette vállalásait a céggel szemben, a cég is teljesítette a maga vállalásait. Fejleszteni fogják a debreceni repteret, hogy a BMW vezetői ne Budapesten, hanem a hajdúsági vármegyeszékhelyen szállhassanak le.

A debreceni BMW-gyár elkészült

Fotó: Facebook / BMW

Magyarország támogatja az autógyártók kezdeményezését, hogy az Európai Bizottság egyes intézkedéseit, így a kínai elektromos autóiparra kivetett vámokat az Európai Bíróságon támadják meg. Az új, patrióta amerikai gazdaságpolitika új helyzetet teremt a világgazdaságban – mondta Szijjártó Péter, így új kezdeményezésekre van szükség az európai vezetők részéről is.