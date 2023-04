Szijjártó Péter: megindul a magyar galambhús-export Szingapúrba

Miután élő facebookos bejelentkezésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta a magyar-szingapúr kapcsolatokat két új megállapodás megszületését is bejelentette. Ám előtte közölte, mennyire elégedettek a hazánkban jelenlevő szingapúri vállalatok a magyar munkaerővel, annak felkészültségével. Szijjártó közölta: a cégek újabb beruházásokat kívánnak végrehajtani, tekintettel arra, hogy Magyarország egy kiváló találkozási pontjává vált a keleti és nyugati beruházásoknak.

Majd bejelentette, hogy az élelmiszeripar területén konkrét megállapodás is született, melynek értelmében a jövőben nagy mennyiségű mangalicát fognak exportálni, az erről szóló megállapodást alá is írták.

Unikumként a magyar galambhús iránt is nagy a kereslet és a közeljövőben a magyar galambhús exportja is megindul majd Szingapúrba, az erről szóló vállalatközi megállapodást is aláírták már.