Szörnyű szentestéje lehet, aki ilyen rágcsálnivalót vett

Emberre támadt a madárinfluenza

Először betegített meg embert a madárinfluenza-vírus Európában is jelen lévő, de ritka H5N5 altípusa. Az eset felveti a kérdést, hogy ez vagy más, állatról emberre átterjedő vírus – akár a klímaváltozással – okoz-e majd olyan újabb járványokat, mint a denevértől kapott koronavírus. A kockázatokról és a megelőzésről kérdeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih).