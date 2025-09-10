Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Agrárium

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Szirmai S. Péter
Szirmai S. Péter

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

Szeptember első hetében a Kunsági Borvidéken már a végéhez közeledik a szüret. Az idén a tavalyinál 20 százalékkal kevesebb szőlő termett a térségben.

„Ilyen totális vízhiánnyal, mint az idén, még nem találkoztunk” – mondta lapunknak Frittmann János soltvadkerti borász, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) elnöke.

Az extrém szárazság miatt ezen a borvidéken – ahol amúgy is legelőször kezdődik a szüret az országban – már augusztus 11-én nekiláttak a fehér szőlő szedésének, amely szeptember első hetére szinte befejeződik.

Kiváló bor lesz belőle

A fiatal növényeket nagyon megviselte a hőség és az aszály, de az idősebb tőkék meglepően jól viselték, hogy a nyáron csak 54 milliméter eső esett. A többi borvidéken valamivel több volt a csapadék. A HNT elnöke szerint így kicsit jobbak a terméskilátások, de így is csak a tavalyi szerény volumen közelében lesz majd az országosan a betakarított mennyiség.

„Az aszály ellenére rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle” – előlegezi meg az elnök.

De a kisebb, értékesebb termés sem, vagy alig ér többet. A kékszőlőért a tavalyi árat fizetik a borászatok, a kapósabb fehér fajtákért is csak 15-20 százalékkal adnak többet a Kunságban.

Mivel kevesebb, de jobb a szőlő, a pincékben azt remélik, hogy a növekvő költségeket végre a bor ára is követi. Az elnök szerint azonban a hazai árakat is meghatározó nemzetközi piac még kiszámíthatatlan. A tavalyi szárazság után ugyan még soha nem volt ilyen alacsony a hazai borkészlet, de nem tudni, hogyan hat az exportra, a piacra Donald Trump 15 százalékos vámemelése.

Arany színű, de nem aranyos

Ráadásul egy még drámaibb csapás is érkezett a kontinensről. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmát ugyanis, amely már az uniót és a hazai borszektort is veszélyezteti, az invazív amerikai szőlőkabóca terjeszti. A terméshozamot akár felére csökkentő betegséget itthon is már a 21-ből 15 borvidéken, 13 vármegyében 97 ezer hektáron észlelték. A védekezés keserves és radikális: a fertőzött területen és a pufferzónában kiirtják az ültetvényeket és a hektáronként 5-10 millió forintos újratelepítéssel sokáig várni kell.

Mivel kevesebb, de jobb a szőlő, a pincékben azt remélik, hogy a növekvő költségeket végre a bor ára is követi
Mivel kevesebb, de jobb a szőlő, a pincékben azt remélik, hogy a növekvő költségeket végre a bor ára is követi
Fotó: Depositphotos

Zalában a legsúlyosabb a helyzet, de már a Balaton környékén is erős a fertőzöttség. Látva, hogy Szlovéniában, Nyugat-Európában mekkora kárt okozott a kór, az elnök attól tart, itthon is el fog érni minden borvidéket. A fertőzés terjedését ugyanis szerinte nem lehet megállítani, csak lassítani, fékezni a hatását. Bár nehéz lesz egységesen fellépni a betegséget terjesztő szőlőkabóca rohamos terjedése ellen, bízik abban, ahogyan a francia, a német borászatok mintájára itthon is összefog a szakma, kötelezővé tudják tenni az egységes védekezést, így nem pusztult ki a szőlő az egész országban.

„De ez az Agrárminisztérium és a termelők  nélkül nem megy. A támogatás fontos, de nem elég, el is kell végezni a szükséges védekezéseket” – figyelmeztet az elnök, utalva a tárca nemrégi intézkedéseire. 

Támogatás védekezésre

 

„Határozottan fellépünk a szőlőültetvényeket megtámadó szőlő aranyszínű sárgasága terjedésének megfékezésére és kordában tartására, és a támogatások uniós szintű kibővítésére” – ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter. A fertőzött ültetvény tulajdonosa a hatóság által elrendelt kényszerintézkedések (védekezés, fertőzött tőkék kivágása) közvetlen költségei 80 százalékának megtérítését igényelheti az államtól.

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez is kérhet a termelő támogatást a növény-egészségügyi védekezésre. A kormány azt kérte az Európai Tanácstól, hogy az uniós szőlő- és borágazati támogatások közé kerüljön be a szőlő aranyszínű sárgasága terjedése elleni védekezés költségeinek 100 százalékos támogatása is, amelyet a tanács támogatott. Így akár ez év végén megjelenhet a vonatkozó jogszabály.

Kár művelni!

Ilyen előzmények után kétséges, hogy az idei végre nyereséges éve lesz-e a szőlészeknek, borászoknak. „Az a szőlőtermelő, akinek jó az ültetvénye, az emelt átvételi ár jó évet fog produkálni, de a gyengébb ültetvényeket már nem lenne szabad művelni, ott nem lesz nyereség. Ha a következő szezonokban sem lesz elég eső, nem lesz vízutánpótlás, máshol is tönkre fognak menni az ültetvények, nagy bajok lesznek” – előlegezi meg Frittmann János.

Ami a borászatokat illeti, a tradicionális termékek mellett, helyett alkalmazkodniuk kell a változó fogyasztási szokásokhoz: csökken a borivás.

A fehérbor-fogyasztással itthon sem lesz gond, de a rozé is valamelyest csökkent, pedig Európában bővült. Ha a vörösborral talán nem is lesz akkora a baj, mint sokan gondolták, de tovább tart a visszaesés. „Azt sem látjuk még, hogy itthon népszerű lesz-e az alkoholmentes bor, mert még nagyon drága az előállítása és nem alakult ki a kultúrája” – ismeri el az elnök. Ezért inkább habzóbort érdemes készíteni, hiszen a prosecco világszerte népszerű a koktélokban. „Itt az idő, hogy – az innovációkra alapozva – a jövőbe tekintsenek az ágazat szereplői, mert változnak a fogyasztói szokások, amihez igazodni kell! Rajtunk, a borászatokon is múlott, hogy a borfogyasztás csökken, pedig a borklubokban tapasztalhatjuk, hogy a fiatalokat igenis érdekli a bor: ha jó borral találkoznak, kedvelni fogják” – előlegezte meg a HNT elnöke.  

Fából vaskarika: íme a szeszmentes bor

 

Bár az emberiség története során kifejezetten a bódító hatása miatt vált népszerűvé a bor, négy éve már az unióban is legális, elfogadott termékké vált az alkoholmentes változata. Az EU-s jog szerint az számít alkoholmentes bornak, amelynek alkoholtartalma legfeljebb fél százalék. Ha ennél több, de tíz százaléknál kevesebb, „alkoholmentesített borként” árusíthatják. Két eljárás is van már, amellyel a borból elkészíthetik annak szeszmentes változatát: a termikus vákuumdesztilláció és az ultraszűrős membránszeparáció. Mindkettővel nyomokban a borra emlékeztető ízű italt állítanak elő a nosztalgiázó terhes anyáknak, autóvezetőknek, illetve azoknak, akik betegség, vagy fogyasztói tudatosságból nem isznak alkoholt. Sokan lehetnek, mert a szeszmentes borok globális forgalma évről évre negyedével nő, hamarosan a világ borfogyasztásának egy százalékát adja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Az EU-Mercosur megállapodást nemcsak a magyar kormány ellenzi. 

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit – közölte a jegybank a holnapján hétfőn.

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Gyakorlatilag változatlan maradt az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke augusztusban az előző hónaphoz képest, mivel a hús, a cukor és a növényi olaj árának emelkedése ellensúlyozta a gabona- és tejtermékek árának csökkenését az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Új, nagy hatótávú, gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai CATL.

Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Kína szeptembertől ideiglenesen dömpingellenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó sertéshús importjára – jelentette be a kínai kereskedelmi minisztérium pénteken.

MBH Termőföldindex: Harmadával drágultak a legjobb szántók

Látványosan felértékelődtek a jobb adottságú szántók az elmúlt két évben, amelyek ára több mint harmadával nőtt.

Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Uniós társfinanszírozással indul a program.

Sokkal több marhát hajtottak vágóhídra

Sokkal több marhát hajtottak vágóhídra

Baromfiból kevesebbet, sertésből és szarvasmarhából többet vágtak a belföldi vágóhidak az idei első fél évben, mint 2024 azonos időszakában – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésben.

A feketekereskedelem fojtja meg a hungarikumot – pápá, pálinka?

Kevés és méregdrága a gyümölcs, a “házipálinka” feketekereskedelme megfojtja az ízes hungarikumot. A gyümölcsmizéria lehet a kegyelemdöfés a még talpon maradt legális főzdéknek.

Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Tranzitálni szabad.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168