Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

A hazai tojástermelők összeségében stabil piaci körülmények között készülnek a megugró keresletre, melynek mintegy háromnegyedét idén is képesek lesznek ellátni – a fennmaradó részt a kereskedelem az ilyenkor szokásos módon importból egészíti majd ki.

Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője szerint annak ellenére, hogy a madárinfluenza időről időre próbára teszi az állattartókat, az árutojás-termelés továbbra is az egyik legstabilabb pontja a hazai és európai állattenyésztésnek. Tavaly év elején jelentősen emelkedtek, majd aztán visszarendeződtek a termelői árak, mindemellett az ágazat jövedelmezősége kedvezően alakult.

A szakértő elmondta: „A munkabérek és az energiaárak emelkedése most ugyan nyomást gyakorol a szektorra, de a takarmányárak stagnálása vagy enyhe csökkenése ellensúlyozni tudja ezeket a hatásokat. Ezért – bár a jelenlegi 85-100 forint közötti árszint az ünnepek előtt szokásos módon 5-10 forinttal feljebb kúszhat –, az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatunk.” A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt volatilissá váltak a devizaárfolyamok, és fennáll a kockázata a szállítási költségek hirtelen megugrásának, ami a tojás árában is megmutatkozhat.

Átrendeződik az európai térkép

Érdekes folyamat figyelhető meg a kontinensen: a termelés súlypontja egyértelműen Kelet-Közép-Európa felé tolódik. Miközben Németországban az elmúlt évtizedben több mint 35 százalékkal esett vissza a termelés, Lengyelország valóságos „tojásnagyhatalommá” vált, 2015 és 2025 között 60 százalékos bővülést produkálva. Magyarország ezen az időtávon stagnálás közeli, de stabil szinten maradt: a 8-8,5 millió tojótyúk évente mintegy 2,4-2,5 milliárd tojást termel. A piac azonban időközben letisztult: a hazai állomány több mint 90 százaléka immár a professzionális, ötezer főnél nagyobb gazdaságok kezében összpontosul.

Kedvező kilátások kockázatokkal

A KSH adatai enyhe visszaesést mutatnak a hazai tojásfogyasztásban: Magyarországon 2024-ben az egy főre jutó éves tojásfogyasztás átlagosan 224 darab volt, ami 6-7 százalékkal maradt el az előző öt év átlagos fogyasztási szintjétől. Ám az időszakos visszaesés ellenére a hazai tojástermelő szektornak hosszabb távon pozitívak a kilátásai. 

„A tojás aminosav-összetétele szinte tökéletesen megfelel az emberi szervezet szükségleteinek, és – eredményesen levetkőzve a korábban hozzátapadt előítéleteket – immár sikeresen beépült az egészségtudatos táplálkozási trendekbe. Mindez stabil keresletet biztosít a termék iránt. A nyugat-európai állománycsökkenés további teret nyit a hazai bővülésnek, különösen, ha a termelők képesek fenntartani jelenlegi versenyképes pozícióikat, tovább invesztálva a technológiai megújulásba és a mélyalmos tartásra való átállásba” – tette hozzá Héjja Csaba.

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Úgy tűnik, megállíthatatlan a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében újabb helyszínen, egy zsombói pecsenyekacsa-telepen igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Olcsó húsnak híg a leve? Vesztésre állnak a termelők

Az árérzékeny fogyasztónak, a feldolgozóknak áldás, a hazai termelőknek csapás. Így értékelte a januárban megszületett EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás várható hatását Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSz) főtitkára.

Lajstromozták a paraszti konyha jeles példányát

A tepertős pogácsával és a vecsési savanyú káposztával meglett a száz

Új elemekkel gazdagodott a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Ez az ágazat nagy áresések miatt tartósan az önköltségi szint alatt áll.

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Bánki Erik verhetetlen, de a második és a harmadik helyért nagy a csata a fideszes képviselők között. Átnéztük a vagyonnyilatkozatokat, hogy kinek hány hektár földje van.

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és litván agrárkamara.

