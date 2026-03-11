Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A hazai tojástermelők összeségében stabil piaci körülmények között készülnek a megugró keresletre, melynek mintegy háromnegyedét idén is képesek lesznek ellátni – a fennmaradó részt a kereskedelem az ilyenkor szokásos módon importból egészíti majd ki.

Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője szerint annak ellenére, hogy a madárinfluenza időről időre próbára teszi az állattartókat, az árutojás-termelés továbbra is az egyik legstabilabb pontja a hazai és európai állattenyésztésnek. Tavaly év elején jelentősen emelkedtek, majd aztán visszarendeződtek a termelői árak, mindemellett az ágazat jövedelmezősége kedvezően alakult.

A szakértő elmondta: „A munkabérek és az energiaárak emelkedése most ugyan nyomást gyakorol a szektorra, de a takarmányárak stagnálása vagy enyhe csökkenése ellensúlyozni tudja ezeket a hatásokat. Ezért – bár a jelenlegi 85-100 forint közötti árszint az ünnepek előtt szokásos módon 5-10 forinttal feljebb kúszhat –, az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatunk.” A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt volatilissá váltak a devizaárfolyamok, és fennáll a kockázata a szállítási költségek hirtelen megugrásának, ami a tojás árában is megmutatkozhat.

Átrendeződik az európai térkép

Érdekes folyamat figyelhető meg a kontinensen: a termelés súlypontja egyértelműen Kelet-Közép-Európa felé tolódik. Miközben Németországban az elmúlt évtizedben több mint 35 százalékkal esett vissza a termelés, Lengyelország valóságos „tojásnagyhatalommá” vált, 2015 és 2025 között 60 százalékos bővülést produkálva. Magyarország ezen az időtávon stagnálás közeli, de stabil szinten maradt: a 8-8,5 millió tojótyúk évente mintegy 2,4-2,5 milliárd tojást termel. A piac azonban időközben letisztult: a hazai állomány több mint 90 százaléka immár a professzionális, ötezer főnél nagyobb gazdaságok kezében összpontosul.

Kedvező kilátások kockázatokkal

A KSH adatai enyhe visszaesést mutatnak a hazai tojásfogyasztásban: Magyarországon 2024-ben az egy főre jutó éves tojásfogyasztás átlagosan 224 darab volt, ami 6-7 százalékkal maradt el az előző öt év átlagos fogyasztási szintjétől. Ám az időszakos visszaesés ellenére a hazai tojástermelő szektornak hosszabb távon pozitívak a kilátásai.

„A tojás aminosav-összetétele szinte tökéletesen megfelel az emberi szervezet szükségleteinek, és – eredményesen levetkőzve a korábban hozzátapadt előítéleteket – immár sikeresen beépült az egészségtudatos táplálkozási trendekbe. Mindez stabil keresletet biztosít a termék iránt. A nyugat-európai állománycsökkenés további teret nyit a hazai bővülésnek, különösen, ha a termelők képesek fenntartani jelenlegi versenyképes pozícióikat, tovább invesztálva a technológiai megújulásba és a mélyalmos tartásra való átállásba” – tette hozzá Héjja Csaba.