Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Élelmiszeripar, agrárium

Tele vannak a búzaraktárak, mélyponton a húsárak: eltűntek a vevők a magyar agráriumból

A közel-keleti háború hosszú elhúzódása esetén műtrágyakrízis jöhet. Az egyik típus, a karbamid esetén 50 százalékos a Perzsa-öböl globális részesedése, ezért már Nagy István is az Európai Bizottsághoz fordult az importengedélyezés miatt.

Nem csak energiaválság, hanem műtrágyakrízis és élelmiszerdrágulás is fenyeget a közel-keleti háború hatására – írja elemzésében a Telex. De amíg az üzemanyag-drágulás és a hiányjelenségek már jellemzők, a műtrágyahiány és -drágulás középtávon okoz nagyobb problémát.

A krízis előtt a nemzetközi műtrágyaforgalom ötöde a Perzsa-Öbölből származott, és van olyan műtrágya, a magas nitrogéntartalmú karbamid (urea), amelyben egyenesen 50 százalék a térség részesedése. A karbamid annyira széleskörűen elterjedt a világban, hogy a nagy gyártók kiesése hiányhoz, áremelkedéshez és kényszerű reakciókhoz vezetett.

Nagy István agrárminiszter is arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a helyzet miatt átmenetileg engedélyezze az importot (karbamidból nincs hazai gyártás), sőt a vámmentes importot Oroszországból, illetve Belaruszból.

A Perzsa-öböl a világ legolcsóbb földgázforrásai közé tartozik, a földgáz pedig az ammónia előállításának alapvető alapanyaga, amelyből karbamid lesz. A termék világpiaci ára a válság hírére azonnal 30 százalékot ugrott felfelé és azóta is drágul. Miután megtámadták Katar LNG-létesítményeit, Katar nemcsak a saját karbamidtermelését állította le, de az indiai, a pakisztáni és a bangladesi gyárak – LNG-források hiányában – szintén leálltak.

Kevés a vevő a gazdáknál

A magyar agráriumban egyelőre nincs közvetlen erős hatása a válságnak. Hosszan elhúzódó válság esetén nem zárható ki, hogy itthonra is begyűrűzzenek a súlyosabb hatások – hiszen Magyarországon is jelen van a műtrágyaárak, gabonaárak, takarmányárak, állattenyésztés jelentette teljes lánc –, de egy ágazati vezető szerint egyelőre kicsit nagyobb a riadalom, mint a valós hatások. Súlyos gond például azért sem várható a magyar műtrágyapiacon, mert az év egyik leggyengébb kereslete pont erre az időszakra esik: a tavaszi munkákhoz szükséges műtrágyát már november-január során mindenki megvette, vagyis ha magas az azonnali ár, a szereplők kivárhatnak.

A mezőgazdasági vevők ráadásul a benzinárstop óta éreznek fennakadásokat: „ha egyetlen tankolással leürítem a kút felét, nem biztos, hogy legközelebb is szívesen látnak” – mondta egyikük a lapnak. 

Az igazi problémát a magyar agrárium szereplői abban látják, hogy kifejezetten sok hazai ágazatban egyszerűen nincs most vevő. Tele vannak a búzaraktárak, mélypontra kerültek a húsárak, a húsipari szereplők bőven önköltségi ár alatt tudnak most értékesíteni, és továbbra is túltermelés van tejből. Az élelmiszer-feldolgozás pedig különösen energiaigényes: a cégek fagyasztanak, hűtenek, melegítenek, főznek, sütnek, pörkölnek, csomagolnak.

A hazai gazdák abban bíznak, hogy összehasonlítva 2022-vel – amikor a nagy kereslethez még a mostaninál nagyobb is volt a gázáremelkedés társult, és hirtelen összeomlott a globálisan jelentős ukrán export – selymesebbek lesznek a piaci változások. 

Sárgarépa: EU-s árrobbanást hozott az özönvíz

Az ibériai özönvizek alaposan megkavarták a sárgarépa uniós piacát. A kiesett spanyol, portugál termeléstől elszálltak az árak, mert a hiányt a holland cégek sem tudták pótolni. Itthon viszont – a vásárlók örömére, a termelők bánatára – az egy évvel ezelőttinek a hatodával kisebb a sárgarépa termelői ára, mert egyre csökken a fogyasztás.

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó – vélik az OKSZ-nél

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára szállhat el

