Teljesen eltűnhet a magyar termés egy közkedvelt gyümölcsből

Az okokról pedig azt írják, hogy a málna nagyon kényes gyümölcs, amely nem bírja az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokat, a szüreteléshez is szükséges kézi munkaerő pedig egyre drágább. A nehézségeket növeli, hogy a szedés után a málnát nagyon gyorsan kellene a vásárlókhoz juttatni.

„Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád vármegyék hagyományosan málnatermelő vidékek voltak, ám mára a gyümölcs termesztése ezeken a vidékeken is szinte teljesen elsikkadt. A felszámolt régi termőhelyek helyett új ültetvényeket nem telepítenek, így a hazai málna végleg eltűnőben van”

