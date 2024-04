A teve lehet az új tehén: mi folyik itt?

A teve lehet az új tehén – ezzel a felütéssel kezdi közel-keleti tevegazdaságokat bemutató cikkét a The Conversation. Az eddig sem volt kérdés, hogy az évezredes hagyományokra visszanyúló tevetenyésztés húzóágazatnak számít a Közel-Keleten: gazdasági hasznuk, tejük és húsuk miatt egyre több kisgazdaság állt rá e párosujjú patások tartására az Egyesült Arab Emírségektől kezdve Ománig. A szabad tartást szem előtt tartó kisgazdaságok mellett azonban rohamtempóban szaporodnak a megafarmok, ahol ipari mennyiségű tejet állítanak elő.

A hatalmas tevefarmokon több ezer állatot zsúfolnak össze

Fotó: Depositphotos

Amint arról a lap is ír, egyre elterjedtebb gyakorlat, hogy profitszerzés céljából állatok ezreit zsúfolják be hatalmas tejgazdaságokba, ahol géppel fejik a teveteheneket. A világ első grandiózus tevetejfarmját egyébként 2006-ban hozták létre, több mint kétezer jószággal. A legnagyobb hozamot adó tevetehenek naponta akár 17 litert is "tejeltek" – a laktációs, vagyis szoptatási időszaktől függően –, de a legtöbb állatnál összejött a napi 7-8 liter.

Rákapott a világ a tevetej ízére

A teve, mivel remekül alkalmazkodik a kies környezethez és a szélsőséges éghajlati körülményekhez, a forró nappalokhoz és a hűvös sivatagi éjszakákhoz, emellett napokig kibírja egy kevés vízzel, ideális haszonállatnak számít a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, Közép- és Délnyugat-Ázsiában. Ráadásul kevesebb metánt bocsát ki, mint például a tehén vagy a juh, így szerepe környezeti szempontból sem elhanyagolható. Mindemellett remek teherhordó. A háziasított állatok olyannyira a mindennapi élet részei, hogy a legpompásabb egyedek számára még teveszépségversenyeket is szerveznek.

Megafarmokra kényszerítésük és tenyésztésük viszont korábban nem öltött ilyen ipari méreteket, mint az elmúlt években - az Egyesült Arab Emírségekben például nem ritka, hogy nyolc-tízezer egyedet is tartanak egy-egy farmon. Az állam is komolyan beszállt a tevebizniszbe: 2024-re a szaúdi állami vagyonalap újabb beruházásokat tervez. Becslések szerint egyébként az iparág olyannyira feljövőben van, hogy a tevetej globális piacának jövőbeli értéke az évtized végére 2-13 milliárd amerikai dollár is lehet.

Amint azt a The Conversation is fejtegeti: a jelenség hátterében egyértelműen a tevetej iránti keresletnövekedés áll, ugyanis a világ minden táján egyre többen és szívesebben fogyasztják azt tehén-, juh- vagy kecsketej helyett.

Na, de mi olyan csábító benne?

A sivatagi éghajlatú területeken élők számára a tevetej a mindennapi táplálkozás része, fontos alkotóeleme. Rendkívül tápanyagdús: egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakban gazdag, friss állapotban sok C-vitamint, cinket tartalmaz, melyek segíthetnek az olyan súlyos betegségek, mint például a tbc, az asztma vagy a különféle gyomor-és bélrendszeri panaszok leküzdésében.

A tevetej összetétele változatosabb, mint a tehéntejé, de ízével együtt nagyban függ az elfogyasztott takarmánytól, az állat fajtájától, korától, a régiótól, ahol él és az aktuális évszaktól - utóbbiak hatással vannak a tevetejben lévő vegyületek arányára. A tevetej antimikrobiális hatású, vagyis képes elpusztítani a különféle mikrobákat (baktériumokat, gombákat). Antioxidáns hatása révén pedig részt vesz a sejtöregedésben szerepet játszó, környezeti hatásokra létrejövő szabadgyökök semlegesítésében. Emellett a koleszterinszint szabályozására jótékony hatással bíró peptidek is megtalálhatók benne.

Piacképességéhez és népszerűségéhez az is hozzájárul, hogy a friss tevetej íze enyhe, laktóztartalma pedig alacsonyabb, mint a tehéntejé.

Mit készítenek a tevetejből?

Frissen, önmagában és teába csurgatva is fogyasztják, de fermentált italt is gyártanak belőle. A hosszabb eltarthatóság érdekében egyes területeken szárított túrót is készítenek. Mongóliában pedig rendkívül népszerű a desztillált tevetej. Dubajban néhány éve létrejött az első olyan csokoládégyár, ahol az édességekhez tevetejet használnak, mégpedig évente száz tonnát. Ezt a mennyiséget körülbelül 7500 sivatagi jószágtól nyerik.

A friss és porított formában is hozzáférhető tevetej iránti növekvő kereslet nemcsak arra ösztönzi a tenyésztőket, hogy minél több állatot tartsanak, hanem arra is, hogy új, még bővebb tejhozammal kecsegtető tevefajták tenyésztésébe fogjanak. Ez a törekvés nem csak a Közel-Keleten, hanem a világ minden táján, például az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Németországban is egyre nagyobb méreteket ölt.