Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és litván agrárkamara.

A Visegrádi Csoport (V4) országai agrárkamaráinak képviselői Varsóban tanácskoztak, az ülésen a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák kamara mellett részt vett a litván és a lett agrárkamara is. Ennek keretében megvitatták a régió mezőgazdaságának kihívásait, valamint megállapodtak abban is, hogy folytatják az Európai Bizottság terveivel szembeni közös fellépést. Egyebek mellett szó volt a piaci helyzetről, a klímaváltozás problematikájáról, és kiemelten az EU harmadik országokkal való kereskedelmi kapcsolatairól – közölte a magyar Nemzeti Agrárkamara (NAK).

A kamarák határozottan tiltakoznak az Európai Bizottság azon tervezete ellen, hogy a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusra több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós Közös Agrárpolitikát is (KAP).

Ez komoly versenyhátrányt jelente az EU-s termelők számára kifejezetten abban az időszakban, amikor óriási importnyomás nehezedik az európai piacokra Ukrajnából, Dél-Amerikából vagy éppen az észak-afrikai országokból – érveltek.

Varsó belvárosából is látszanak az agrárproblémák
Varsó belvárosából is látszanak az agrárproblémák
Fotó: Pixabay/andrzej_b

Aggódnak a piacnyitás miatt

A résztvevők komoly aggodalmukat fejezték ki a harmadik országokkal folytatott kereskedelem folyamatos megnyitása miatt, amely a termelési követelmények aszimmetriája mellett zajlik. Hangsúlyozták, hogy az EU piacára olyan termékeket engednek be, amelyek meg sem közelítik az EU-s termelőktől elvárt élelmiszerbiztonsági előírásokat, ez pedig komoly veszélyt jelent a fogyasztók biztonságára és az európai mezőgazdaság versenyképességére.

A V4+ országainak agrárkamarái határozottan elutasítják az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás hatályba lépését és közösen tiltakoznak az Ukrajnából származó bizonytalan eredetű importtal szemben is.

A találkozó résztvevői hangsúlyozták az összefogás fontosságát. Ahogy a tavaly december közepi brüsszeli és a most január 20-i strasbourgi gazdademonstráción, a jövőben is határozottan, összefogva kiállnak a termelők és a fogyasztók érdekeiért.

