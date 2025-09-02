Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Agrárium

Sokkal több marhát hajtottak vágóhídra

mfor.hu

Baromfiból kevesebbet, sertésből és szarvasmarhából többet vágtak a belföldi vágóhidak az idei első fél évben, mint 2024 azonos időszakában – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésben.

Idén Magyarországon június végéig 50,3 ezer darab szarvasmarha került vágóhídra, a tavalyi első fél évhez képest 26,1 százalékkal több. Sertésből 2 millió 417 ezret vágtak, éves összevetésben 3,6 százalékkal többet, míg baromfiból 113,7 milliót, 4,1 százalékkal kevesebbet – jelentette az MTI.

A baromfifélék közül a kacsavágás 55,3 százalékkal, a libavágás 14,7 százalékkal csökkent, míg a pulykavágás 4,5 százalékkal, a csirkevágás pedig 5,4 százalékkal nőtt.

Kevesebb lett a hazai csirkehús
Kevesebb lett a hazai csirkehús
Fotó: Depositphotos

Kevesebb csirkehús

Az összefoglaló szerint az idei és a tavalyi első fél év összevetésében a vágóhidakon előállított baromfihús mennyisége 273,8 tonnáról 262,3 tonnára csökkent, míg a sertéshús mennyisége 223,3 tonnáról 234,2 tonnára, a marhahús mennyisége 10,5 ezer tonnáról 14,5 tonnára nőtt.

Magyarországon majdnem 250 vágóhíd rendelkezik engedéllyel, de nem működik mindegyik – tették hozzá.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A feketekereskedelem fojtja meg a hungarikumot – pápá, pálinka?

Kevés és méregdrága a gyümölcs, a “házipálinka” feketekereskedelme megfojtja az ízes hungarikumot. A gyümölcsmizéria lehet a kegyelemdöfés a még talpon maradt legális főzdéknek.

Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Tranzitálni szabad.

Mészáros Lőrinc lassan bekebelezi Békés vármegyét

Mészáros Lőrinc lassan bekebelezi Békés vármegyét

A felcsúti milliárdos új zsákmányát Magyar Péter is jól ismerheti.

Orbán Viktor feje is fájhat a csirkemell miatt?

Orbán Viktor feje is fájhat a csirkemell miatt?

Úgy hosszabbította meg az árrésstopot a kormány, hogy már egyes hatálya alá eső élelmiszerek árának emelkedése is gyorsul.

Amiről augusztus 20-án nem beszéltek: meddig drágul még a kenyér?

Szent István napján az idén is megszentelték és megszegték az “új kenyeret”. Azt a mindennapi betevőt, aminek az ára immár harmadik éve, olykor az inflációt is lepipálva nő. Mire számíthatunk, ha a kormány tényleg kivezeti az árrésstopot?

Nagyon édes lett Mészáros Lőrinc szilvája

Nagyon édes lett Mészáros Lőrinc szilvája

13 hektáron telepeítettek szilvát.

A Tisza hídja Szolnoknál

Szélsőségesen apad a Tisza

Szolnoknál nyolc centiméterrel múlja alul a mostani vízállás a korábbi, 2022-es negatív rekordot.

Figyelmeztetést kaptak a gazdák: ez így nem mehet tovább

Figyelmeztetést kaptak a gazdák: ez így nem mehet tovább

Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban. 2022-ben lehetett először tapasztalni olyan mértékű aszályt és hőhullámot, ami kézzelfogható, súlyos károkat okozott a termelőknek – különösen a tavaszi vetésű növényeknél, azon belül is a kukoricánál.

Érkezik a segítség a súlyos tavaszi fagykárt szenvedett termelőknek

Érkezik a segítség a súlyos tavaszi fagykárt szenvedett termelőknek

Az agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az idei évben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek. A Magyar Államkincstár megkezdte az utalást, így összesen 1,44 milliárd forint jut el az érintettekhez – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

Kamatmentes hitelt kapnak a járvány miatt bajba jutott állattenyésztők

A Nemzetgazdasági Minisztérium ötpontos intézkedési csomagot dolgozott ki a magyar gazdáknak. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168