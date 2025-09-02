Sokkal több marhát hajtottak vágóhídra

Idén Magyarországon június végéig 50,3 ezer darab szarvasmarha került vágóhídra, a tavalyi első fél évhez képest 26,1 százalékkal több. Sertésből 2 millió 417 ezret vágtak, éves összevetésben 3,6 százalékkal többet, míg baromfiból 113,7 milliót, 4,1 százalékkal kevesebbet – jelentette az MTI.

A baromfifélék közül a kacsavágás 55,3 százalékkal, a libavágás 14,7 százalékkal csökkent, míg a pulykavágás 4,5 százalékkal, a csirkevágás pedig 5,4 százalékkal nőtt.

Kevesebb lett a hazai csirkehús

Az összefoglaló szerint az idei és a tavalyi első fél év összevetésében a vágóhidakon előállított baromfihús mennyisége 273,8 tonnáról 262,3 tonnára csökkent, míg a sertéshús mennyisége 223,3 tonnáról 234,2 tonnára, a marhahús mennyisége 10,5 ezer tonnáról 14,5 tonnára nőtt.

Magyarországon majdnem 250 vágóhíd rendelkezik engedéllyel, de nem működik mindegyik – tették hozzá.