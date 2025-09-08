Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Agrárium Akkumulátorgyár CATL

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

mfor.hu

Új, nagy hatótávú, gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai CATL.

A Shenxing Pro nevű új akkumulátor lítium-vas-foszfát (LFP) alapú, és kifejezetten az európai igényekhez igazított két változatban érhető el. Az egyik hosszú élettartamú modell akár 12 év vagy egymillió kilométer használatot is kibír, és a maximális hatótávja 758 kilométer, ami jelentősen meghaladja a hagyományos LFP akkumulátorok 300-500 kilométeres szintjét. A másik típus gyors töltésű, amely mindössze 10 perc feltöltés alatt 478 kilométer hatótávot biztosít. A CATL európai gyárai között megtalálható egy magyarországi üzem is, így Magyarország fontos szerepet játszik a cég európai terjeszkedésében.

A vállalat 2012-ben lépett be az európai piacra a BMW-vel kötött stratégiai együttműködés révén. Jelenleg Németországban és Magyarországon működnek gyártóüzemeik, illetve Spanyolországban is épül egy harmadik gyár a Stellantisszal közösen. A CATL technológiai vezetője, Lingbo Csu elmondta, hogy az új akkumulátorokat úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek az európai vezetési szokásoknak, például a nagyobb sebességnek az autópályákon, a hosszabb élettartamú bérelt és használt járművek igényeinek, valamint a hidegebb időjárási körülmények közötti megbízható működésnek. A CATL Európában jelenleg a legtöbb autógyártóval, mintegy 90 százalékukkal működik együtt, és világszerte több mint 20 millió elektromos jármű akkumulátorát szállította már.

(MTI)

Új vámokkal bünteti Kína az EU-t

Kína szeptembertől ideiglenesen dömpingellenes vámokat vet ki az Európai Unióból származó sertéshús importjára – jelentette be a kínai kereskedelmi minisztérium pénteken.

MBH Termőföldindex: Harmadával drágultak a legjobb szántók

Látványosan felértékelődtek a jobb adottságú szántók az elmúlt két évben, amelyek ára több mint harmadával nőtt.

Újabb 15 milliárdot oszt ki a kormány, csütörtöktől már be is lehet állni a sorba érte

Uniós társfinanszírozással indul a program.

Sokkal több marhát hajtottak vágóhídra

Baromfiból kevesebbet, sertésből és szarvasmarhából többet vágtak a belföldi vágóhidak az idei első fél évben, mint 2024 azonos időszakában – olvasható az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) honlapján közzétett összesítésben.

A feketekereskedelem fojtja meg a hungarikumot – pápá, pálinka?

Kevés és méregdrága a gyümölcs, a “házipálinka” feketekereskedelme megfojtja az ízes hungarikumot. A gyümölcsmizéria lehet a kegyelemdöfés a még talpon maradt legális főzdéknek.

Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Tranzitálni szabad.

Mészáros Lőrinc lassan bekebelezi Békés vármegyét

A felcsúti milliárdos új zsákmányát Magyar Péter is jól ismerheti.

Orbán Viktor feje is fájhat a csirkemell miatt?

Úgy hosszabbította meg az árrésstopot a kormány, hogy már egyes hatálya alá eső élelmiszerek árának emelkedése is gyorsul.

Amiről augusztus 20-án nem beszéltek: meddig drágul még a kenyér?

Szent István napján az idén is megszentelték és megszegték az “új kenyeret”. Azt a mindennapi betevőt, aminek az ára immár harmadik éve, olykor az inflációt is lepipálva nő. Mire számíthatunk, ha a kormány tényleg kivezeti az árrésstopot?

Nagyon édes lett Mészáros Lőrinc szilvája

13 hektáron telepeítettek szilvát.

