Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

A Shenxing Pro nevű új akkumulátor lítium-vas-foszfát (LFP) alapú, és kifejezetten az európai igényekhez igazított két változatban érhető el. Az egyik hosszú élettartamú modell akár 12 év vagy egymillió kilométer használatot is kibír, és a maximális hatótávja 758 kilométer, ami jelentősen meghaladja a hagyományos LFP akkumulátorok 300-500 kilométeres szintjét. A másik típus gyors töltésű, amely mindössze 10 perc feltöltés alatt 478 kilométer hatótávot biztosít. A CATL európai gyárai között megtalálható egy magyarországi üzem is, így Magyarország fontos szerepet játszik a cég európai terjeszkedésében.

A vállalat 2012-ben lépett be az európai piacra a BMW-vel kötött stratégiai együttműködés révén. Jelenleg Németországban és Magyarországon működnek gyártóüzemeik, illetve Spanyolországban is épül egy harmadik gyár a Stellantisszal közösen. A CATL technológiai vezetője, Lingbo Csu elmondta, hogy az új akkumulátorokat úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek az európai vezetési szokásoknak, például a nagyobb sebességnek az autópályákon, a hosszabb élettartamú bérelt és használt járművek igényeinek, valamint a hidegebb időjárási körülmények közötti megbízható működésnek. A CATL Európában jelenleg a legtöbb autógyártóval, mintegy 90 százalékukkal működik együtt, és világszerte több mint 20 millió elektromos jármű akkumulátorát szállította már.

(MTI)