Több mint félmilliárdot sem sajnált földvásárlásra Orbán Ráhel

A napokban derítette ki az Átlátszó, hogy Orbán Ráhel olyan 34 hektárnyi szőlőt vásárolt meg, mely korábban az édesanyja birtokában is volt. A Sárazsadányban található ingatlanok döntő többségére a ma már a férje, Tiborcz István érdekeltségében lévő Patricius Borház Zrt.-nek van 2040-ig szóló haszonbérleti joga.

A 48 ingatlant magába foglaló "csomagot" Kántor Andrea Erzsébettől vásárolta meg Orbán Ráhel 237 millió forintért. Az eladó a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szárhegy Kft.) korábbi ügyvezetője és társtulajdonosa. Ez a cég anno édesanyja, Lévai Anikó résztulajdonában állt, és az Élet és Irodalom (ÉS) tényfeltáró cikksorozata tette híressé közel húsz éve annak kapcsán, hogy 2001-ben 41 millió 475 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el - írta az Átlátszó.

A hirdetményként kifüggesztett szerződésből még az is kiderült, hogy a területekre jelzálog van bejegyezve 540 millió forint értékben az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. részére (amely cég Mészáros Lőrinc jó barátja, Vida József volt Takarékbank-vezér tulajdonában van - a szerk.), ám a jelzálog törlési engedélye már letétbe van helyezve. További 260 millió forint értékben a május 1-jén az MKB Bankkal összeolvadva az MBH Bankot alkotó Takarékbank Zrt. terhelte meg a földeket, ezt a szerződés szerint 2025. március 31-ig kell kifizetnie az eladónak.

Ez csak a jéghegy csúcsa volt

Orbán Ráhel tehát 237 millió forintért jutott hozzá 34 hektárnyi - 48 helyrajzi számon szereplő - földterülethez, ám ez egy másik hirdetmény alapján csak a beszerzés kisebbik része volt.

A már részletezett szerződéskötéssel egy napon - 2023. március 31-én - ugyanis egy másik kontraktus is megköttetett. A kormányfő lánya azonban ezúttal nem Sárazsadányban, hanem Tokajban, Mádon, Bodrogkeresztúron és Bodrogkisfaludon is bevásárolt: hozzájutott szőlőhöz, réthez, legelőhöz, néhány ingatlanon gazdasági épület is található. A pakettben szerepel még kivett út, járási mintatér, községi mintatér, valamint kivett vízmosás, kivett kopárság és kivett saját használatú út is. Az összesen 98 helyrajzi számon található ingatlanok mind Natura 2000-es besorolású természetvédelmi területek helyezkednek el.

A 98 változó nagyságú terület vételára - mely összesen 45,67 hektárt tesz ki - valamivel több mint 327 millió forint volt - találtunk rá a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal által a törvényi előírásoknak megfelelően közzétett adásvételi szerződésre.

A kifüggesztés április 27-én történt meg, az elővásárlási joggal rendelkező magyar államnak 60 napja van nyilatkozni, vagyis június 27-ig.

Hatalmas földterület lett a tulajdona Tokaj környékén. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezek az ingatlanok is jelzáloggal terheltek:

az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. részére 540 millió forint van bejegyezve a területekre,

a Takarékbank Zrt. (vagyis immár annak jogutódja, az MBH Bank) részére pedig 314,57 millió forint.

Utóbbival kapcsolatban egyébként itt is az eladó azt vállalta, hogy azt az adásvételi szerződés aláírását követő két éven belül, tehát 2025. március 31-ig rendezi. Az előbbi jelzálog kapcsán pedig a törlési engedély letétbe van helyezve.

És ha már említésre került az eladó, akkor érdemes kitérni a személyére is pár gondolat erejéig. Orbán Ráhel ezt az ingatlancsomagot Molnár Pétertől vásárolta meg, aki nem más, mint a Patricius Borház Zrt. vezérigazgatója. Emellett tulajdonosa a Tokaj Nobilis Bt.-nek és korábban az Arany Dűlők Kft., valamint a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft. operatív irányításáért is felelős volt.