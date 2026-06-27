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Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Több Pest vármegyei településen is vízkorlátozás van

mfor.hu

Így biztosítják a vízellátás fenntartását.

A 24.hu vette észre, hogy a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. kezdeményezésére, a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadékmentes időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt 2026. június 27-től visszavonásig I. fokú vízkorlátozást rendeltek el Veresegyház, Erdőkertes, Szada és Őrbottyán közigazgatási területén.

Az egymással szomszédos helységek polgármestereinek közlése szerint a döntés célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása. A vízkorlátozás időtartama alatt kérik a lakosságot a takarékos ivóvízhasználatra.

A cikk szerint emellett azt kérik továbbá, hogy a lakosság mellőzze az ivóvíz felhasználását az alábbi célokra:

  • tömlős locsolás 6.00 és 23.00 óra között,
  • járdák és utak mosása,
  • automata öntözőberendezések működtetése,
  • gépjárművek tömlős mosása,
  • úszómedencék feltöltése.
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