Tokaj környékén barangolt a Nébih – mit találtak?

A vizsgálat eredménye megnyugtató, hiszen élelmiszerbiztonsági és országimázs szempontból is rendkívül fontos, hogy a sokakat vonzó tokaji borvidéken kizárólag biztonságos borok kerüljenek a poharakba – olvasható a Nébih közleményében.

Az akció során a hatósági felügyelők azt tapasztalták, hogy a kisebb termelők is sok esetben használják a korszerű technológiával rendelkező Közösségi Infrastruktúra Központok szolgáltatásait, amelyekkel jó minőségű mustot, bort, pezsgőt állíttatnak elő.

Egy további vizsgálatnál megállapították, hogy az ellenőrzött termelő pincekönyvi bizonylatolása eltért a pincében található valós készlettől. Az ügyfél 744 liter palackozott bor értékesítését nem adminisztrálta (szakmai-jövedéki nyilvántartásban), így az a készletnyilvántartásban továbbra is szerepelt, annak ellenére, hogy már nem volt a birtokában.

A hatóság vizsgálta továbbá az egységek higiéniai megfelelőségét, a személyzet egészségügyi alkalmasságát is. Tizenhét helyszínen a higiénia körülmények megfelelőek voltak, egy esetben azonban figyelmeztetni kellett az előállítót az alapos takarításra és a tartályok rendszeres tisztítására. A borkimérő egységek alkalmazottai 7 esetben nem tudták hitelt érdemlően igazolni az egészségügyi alkalmasságukat.

Ezen felül 150 borászati termék érvényes forgalomba hozatali azonosítóját is ellenőrizték a Nébih Navigátor alkalmazással. Az ellenőrzött tételek mindegyike megfelelt.

