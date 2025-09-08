Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Gyakorlatilag változatlan maradt az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke augusztusban az előző hónaphoz képest, mivel a hús, a cukor és a növényi olaj árának emelkedése ellensúlyozta a gabona- és tejtermékek árának csökkenését az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

A nemzetközi élelmiszer-nyersanyagárak irányadó árindexe 130,1 pont lett augusztusban a júliusi 130 pont után, a tavaly augusztusi mutatót 6,9 százalékkal múlta felül. A FAO élelmiszerár-indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az öt legfontosabb élelmiszer-alapanyag – növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és a cukor – nemzetközi piaci árát veszi figyelembe. A mutató tavalyi átlaga 122 pont volt, 2,1 százalékkal alacsonyabb a 2023. évinél. Az FAO növényi olajár-indexe augusztusban 1,4 százalékkal nőtt júliushoz képest, több mint három éve a legmagasabb szintre emelkedett. A pálma-, napraforgó- és repceolaj árai emelkedtek, míg a világpiaci szójaolaj ára kissé csökkent. 

A gabonaár-index 0,8 százalékkal mérséklődött júliushoz képest. A nemzetközi búzaárak csökkentek a várhatóan kedvezően alakuló terméshozamokra az Európai Unióban és Oroszországban, míg a világpiaci kukoricaárak emelkedtek, részben a megnőtt takarmányfelhasználásra az Egyesült Államokban. A valamennyi rizsfajta ármozgását követő index minimálisan alacsonyabb lett a júliusinál. A FAO húsár-indexe 0,6 százalékkal, történelmi csúcsra emelkedett augusztusban. 

A szarvasmarhahúsárak emelkedését az erős amerikai és kínai kereslet okozta. Júliushoz képest drágult a juhhús, a sertéshús ára nagyjából stabil maradt, míg a baromfihús ára csökkent a bőséges brazil exportkínálat miatt. A tejtermékek árát tükröző index augusztusban 1,3 százalékkal csökkent júliushoz viszonyítva jórészt a vaj, a sajt és a teljes tejpor áresésére, amit a kulcsfontosságú ázsiai piacok visszafogott importkereslete váltott ki. A FAO cukorár-indexe öt egymást követő havi csökkenés után kismértékben, 0,2 százalékkal emelkedett júliushoz képest, elsősorban a brazil cukornádtermeléssel és -hozamokkal kapcsolatos aggodalmak, valamint az erősebb globális importkereslet miatt.

(MTI)

