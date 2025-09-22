Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Mészáros Lőrinc

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrárportfóliója

mfor.hu

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

A Talentis Agro Csoport célja, hogy hazánk legnagyobb élelmiszer- és takarmány alapanyag előállítójává váljon. Ennek érdekében expanzív, kül-és belföldi jelenlétre törekszik. A csoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, céljai között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes a további stabil növekedésre – írja a cég közleményében.

Ezt tovább erősíti az a 2025. szeptember 17-én sikeresen lezárult adásvétel is, amelynek eredményeképpen mostantól a Talentis Agro Csoport égisze alatt folytatja működését a Gyulai Agrár Zrt., amely elsősorban tejtermeléssel, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozik.

„A Gyulai Agrár Zrt. eddigi tevékenysége és regionális tapasztalatai alapján jól illeszkedik az agráriumban piacvezető Talentis Agro Csoport üzleti portfóliójába. A Mészáros Csoporton belüli szinergiák kihasználása pedig hosszútávon biztosítani tudja a vállalkozás stabilitását, eredményességét, további fejlődését és a munkahelyek megőrzését” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc tulajdonos.

Az akvizíciónak köszönhetően a vállalatcsoport tovább erősíti mezőgazdasági tevékenységét Békés vármegyében, a Gyulai Agrár Zrt. pedig készen áll, hogy az új tőkeerős tulajdonos segítségével új beruházási projekteket is véghez vigyen.

A Gyulai Agrár Zrt.-t 2000-ben alapították meg, állandó alkalmazottainak száma 88 fő, a tevékenységéhez szükséges eszközökkel, kiszolgáló létesítményekkel, köztük fejőházzal, szárítóval és tárolóval is rendelkezik, több mint 1500 hektár művelt területen gazdálkodik, évi 8 millió liter tejet állít elő 800 tejelő marha állománnyal. Cégprofiljába növénytermesztés is tartozik, az állattartáshoz szükséges abrak zömét a vállalat saját maga termeli meg. Ezen kívül mezőgazdasági szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretében a vonzáskörzetében gazdálkodó farmoknak gépi munkát, input anyag eladást, szárítóüzemi szolgáltatást, terményfelvásárlást és tárolást biztosít.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Olyat mondott egy uniós tagállami miniszter, ami nagyon fog tetszeni a magyar kormánynak

Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot Brüsszel új agrártámogatási terve

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Itt vannak a nyári ellenőrzések eredményei.

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

Feremetáláshoz elégy szép

A nem szép zöldségekre más sors várhat

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Az EU-Mercosur megállapodást nemcsak a magyar kormány ellenzi. 

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit – közölte a jegybank a holnapján hétfőn.

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Gyakorlatilag változatlan maradt az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke augusztusban az előző hónaphoz képest, mivel a hús, a cukor és a növényi olaj árának emelkedése ellensúlyozta a gabona- és tejtermékek árának csökkenését az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Több mint 750 km-t bír egy töltéssel az új CATL-akkumulátos

Új, nagy hatótávú, gyorsan tölthető akkumulátort mutatott be a kínai CATL.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168