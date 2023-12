Tovább méltóztatott gyarapodni Mészáros Lőrinc földesúr agrárbirodalma

Mészáros Lőrinc egészen kivételes vállalkozói tehetségét egyebek mellett onnan lehet felismerni, hogy cégei nem csak a legnagyobb építőipari és bankszektori szereplők, de a felcsúti milliárdos üzletember egyben Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Nem lehet pontosan kimutatni, hogy hány hektár köthető hozzá, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-50 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld.

A felcsúti földesúr agrárérdekeltségeit többnyire a Talentis Agro Zrt. fogja össze, ide tartozik mintegy 30 cég. Nos, ez a szám tovább növekedett, ugyanis november 9-e óta már a KaszAgro Kft.-nek is ők a tulajdonosai, ezt december 4-én be is jegyezték. Elég régi, 1997-ben alakult cégről van szó, de eddig más volt a neve: TŰHEGYI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a felcsúti gazdagember érkezésével keresztelték át KaszAgro Kft.-re. A Tűhegyi elnevezés az eddig többségi tulajdonosra, a szegedi Tűhegyi Józsefre utalhatott.

Az új cégnév pedig vélhetően arra, hogy a központja sokáig a Békés vármegyei Kaszaperen volt és az agráriumban érdekelt. Főtevékenységeként a gabonafélék termesztése van feltüntetve, de sertéstenyésztéssel és mezőgazdasági és tejtermékek nagykereskedelmével is foglalkoznak. Hogy miért nézte ki magának Mészáros Lőrinc, azt egyelőre nem lehet tudni, mert elég picike cégről van szó. A legjobb éve 2021 volt, amikor az árbevétele 92,2 millió forint lett, de ebből is csak 2,5 millió forintos nyereséget lehetett elkönyvelni. Tavaly pedig 51,6 millió forintos forgalom jött össze, ami 2,9 millió forintos profithoz volt elég.

Ami indokolhatja a vételt, az a föld. A Tűhegyi Kft. 2022-es beszámolójából ugyanis kiderült, hogy a cég bérleti és földhaszonbérleti díjakat fizetett. Békés vármegye pedig eddig is a Mészáros-birodalom egyik fontos helyszíne volt. Nem véletlen, hogy a KaszAgro Kft. új központja a szintén békési Murony lett, amely a felcsúti gazdagember két jelentős mezőgazdasági cégének is fontos települése.

Lapunk is megírta, hogy a Hidasháti Állami Gazdaságot furcsa körülmények között privatizálták Fidesz-közeli üzletemberek és szereztek 50 éves földbérletet. Nagy a forgalma, a profitja kevésbé a most már a Talentis-birodalomhoz tartozó cégnek: tavaly a 6,2 milliárd forint bevétel csak 465 millió forint nyereséget hozott. Sok tojást is eladott Mészáros Lőrinc 2022-ben, hiszen a hozzá köthető Opushoz tartozik a Békés vármegyei Csabatáj Zrt., amely a dél-alföldi régió egyik legnagyobb tojástermelője. Tavaly megismételték a 2021-es 2,1 milliárd forintos forgalmat, de azonos bevételből a 145,5 millió forintos nyereség most 230 millió forintra hízott.

Békésben értékes földek vannak. Az agrártárca még szeptember végén közölte, hogy újabb 10 hektár térmértéket meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz az árverések második ütemében. Az árveréseket október 16. és október 31. között tartották. Lapunk írta meg, hogy az árverési eredményekről szóló hirdetményeket átnézve egy általános megállapítás tehető:

sok Magyarországon élő külföldi, akár kettős állampolgárságú személy nyert az árveréseken.

Például a Geebelen család. Geebelen Anett Telekgerendáson vett 62,5 hektárt 496,8 millió forintért, Geebelen Ivett pedig szintén Telekgerendáson szerzett meg 35 hektárt 283,1 millió forintért. Még az akkor még létező Népszabadság számolt be arról 2016-ban, hogy Geebelen Cristophe magyar feleségével és gyermekeivel él a Békés megyei Csanádapácán, ahol a tehenészetét üzemelteti.

Mészáros Lőrincnek tehát a szokásosnál is aktívabban telt a novembere, hiszen - mint azt szintén lapunk írta meg - három vagyonkezelő holdingot is gründolt a nagyobb biztonság érdekében. A három cég nevéből arra lehet következtetni, hogy közülük kettő az agráriumban fog maradandót alkotni, míg a maradék egy az egészségügyben fogja kifejteni jótékony hatását.

A KSH adatai szerint pedig 2023-ban a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke meghaladta a 4,3 ezer milliárd forintot, ez 6,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A gabonafélék mennyisége összességében 64, ezen belül a kukoricáé 121, a rozsé 63, a zabé 62, az árpáé 42 és a búzáé 36 százalékkal nőtt. A repce termésmennyisége 16, a napraforgóé 56 százalékkal lett nagyobb. A fehérjenövényeké, a cukorrépáé és a dohányé szintén nőtt, így az ipari növények mennyisége összességében 44 százalékkal gyarapodott. A takarmánynövények volumene 24, a kertészeti termékeké 14, a burgonyáé 9,6 százalékkal nőtt.