Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát Ukrajna miniszterelnök-helyettesét.

A közleményből kiderült, a kormány fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Hozzátették, az országon átmenő tranzitot azonban szigorú ellenőrzés mellett továbbra is engedélyezi a tárca.

Behozni továbbra sem szabad, átvinni viszont igen

A megbeszélésen szóba került az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, amely a kormány véleménye szerint a jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A miniszter kiemelte, a megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatják, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára.