Tovább tiltja a kormány az ukrán búzát, de mégis átlépheti a magyar határt

mfor.hu

Tranzitálni szabad.

Ukrajna sem kukoricát, sem pedig búzát nem fog Magyarországra exportálni, amíg azt hazánk nem kéri – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hivatalában fogadta Tarasz Kacskát Ukrajna miniszterelnök-helyettesét.

A közleményből kiderült, a kormány fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Hozzátették, az országon átmenő tranzitot azonban szigorú ellenőrzés mellett továbbra is engedélyezi a tárca.

Behozni továbbra sem szabad, átvinni viszont igen
Fotó: Pixabay

A megbeszélésen szóba került az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás, amely a kormány véleménye szerint a jelenlegi formájában számos negatív hatást gyakorolna az Európai Unió mezőgazdaságára, beleértve Magyarországot is. A miniszter kiemelte, a megegyezés megkötését jelen formájában nem támogatják, mivel az nem nyújt megfelelő védelmet az uniós és magyar termelők számára.

A felcsúti milliárdos új zsákmányát Magyar Péter is jól ismerheti.

Úgy hosszabbította meg az árrésstopot a kormány, hogy már egyes hatálya alá eső élelmiszerek árának emelkedése is gyorsul.

Szent István napján az idén is megszentelték és megszegték az “új kenyeret”. Azt a mindennapi betevőt, aminek az ára immár harmadik éve, olykor az inflációt is lepipálva nő. Mire számíthatunk, ha a kormány tényleg kivezeti az árrésstopot?

13 hektáron telepeítettek szilvát.

Szélsőségesen apad a Tisza

Szolnoknál nyolc centiméterrel múlja alul a mostani vízállás a korábbi, 2022-es negatív rekordot.

Az időjárás ma már nem egy távoli, elméleti kockázat, hanem napi realitás a magyar mezőgazdaságban. 2022-ben lehetett először tapasztalni olyan mértékű aszályt és hőhullámot, ami kézzelfogható, súlyos károkat okozott a termelőknek – különösen a tavaszi vetésű növényeknél, azon belül is a kukoricánál.

Az agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az idei évben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek. A Magyar Államkincstár megkezdte az utalást, így összesen 1,44 milliárd forint jut el az érintettekhez – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ötpontos intézkedési csomagot dolgozott ki a magyar gazdáknak. 

A kajszibarack iránti kereslet Magyarországon továbbra is erős, ám a termésbiztonság és a gazdaságosság érdekében átfogó újraszervezésre van szükség a gyümölcs termesztésében.

A rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest.

