Továbbra is hiába keresik a vonattal érkező ukránokat a rendőrök

Exkluzív klubba került Magyarország - itt az első magyar extra szűz olívaolaj

Most már hivatalos: Magyarország is belépett az olívaolajtermelő országok sorába. Tavaly novemberben ugyanis palackba került az első, Magyarországon termelt olívabogyóból sajtolt extra szűz szűretlen olaj. A Nébih által bevizsgált és nyilvántartási számmal ellátott, s így már hivatalosan is élelmiszernek nevezhető olaj megjelenése a kereskedelmi forgalomban kétséget kizáróan mérföldkő jelentőségű a magyar (csúcs)gasztronómiában.